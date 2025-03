ROYAL CANIN® TRAINING TREATS er velegnede til hunde over 6 måneder, udviklet af dyrlæger og godkendt af hunde. Disse godbidder er specielt udviklet med en videnskabsbaseret blanding af ingredienser, der er understøttet af over 50 års forskning og observation i hundeernæring. Uanset om du lærer din hund grundlæggende kommandoer eller avancerede tricks, giver ROYAL CANIN® TRAINING TREATS en optimal balance mellem smag og næring. ROYAL CANIN® TRAINING TREATS indeholder DHA samt vitamin C og E, som hjælper til at støtte en sund hjernefunktion fra hvalpealderen og op i hundens senior år. Med mindre end 3 kalorier per styk er disse godbidder med lavt kalorieindhold designet til at hjælpe med at opretholde din hunds sunde vægt og samtidig belønne ønsket adfærd. Vores træningsgodbidder er udviklet til at supplere ethvert fuldfoder fra ROYAL CANIN®-sortimentet, der er designet til sunde kæledyr over 6 måneder. Sørg for at følge fodringsvejledningen på pakken, og giv ikke din hund flere stykker end det anbefalede antal per dag.