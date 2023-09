Urinary Care Wet

PRODUKTDETALJER

Urinvejene er ofte et problem hos hunde. Din hunds urin kan blive for koncentreret, hvis den ikke drikker nok vand. Så kan mineralerne i urinen danne krystaller, hvilket med tiden kan føre til smertefulde sten. Næringsstoffer af høj kvalitet, der er afstemt til at afhjælpe urinvejsproblemer og bidrage til urinvejssundheden, hjælper med at beskytte din hunds trivsel. Velegnet til hunde i alle størrelser. ROYAL CANIN® Urinary Care-patéens sammensætning fortynder urinen, hvilket i sidste ende skaber et urinvejsmiljø, der er mindre gunstigt for dannelse af krystaller og sten. Den afbalancerede ernæring i dette foder danner et sundt grundlag for optimal trivsel. Alt foder fra ROYAL CANIN® indeholder 100 % af de kvalitetsfedtstoffer, proteiner, fibre, mineraler og vitaminer, som din hund behøver for at understøtte urinvejssundheden. Den ekstra velsmagende patéopskrift har et højt vandindhold, hvilket hjælper yderligere med til at understøtte fortyndingen af din hunds urin. Ud over denne lækre paté fås vores Urinary Care-ernæringsprogram også som sprøde foderpiller. Begge er ernæringsmæssigt komplette og udgør tilsammen det perfekte måltid. Hvorfor ikke prøve patéen som et lækkert supplement sammen med foderpillerne? er kendt som L.I.P samt en række præbiotika, der understøtter en sund tarmflora.

