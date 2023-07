PRODUKTDETALJER

Velegnet til meget små hunde over 8 år, som vejer op til 4 kg. ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+-tørfoder er specielt udviklet med alle din lille voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Indholdet af næringsstoffer i X-Small Adult 8+ giver yderst gavnlig støtte til voksne hunde som din, der oplever de første tegn på aldring. Takket være et afbalanceret indhold af fibre – inklusive psylliumfrø – hjælper det med at understøtte din hunds gode fordøjelse. Foderet indeholder et protein, der er særligt udvalgt for sin høje fordøjelighed, for at hjælpe med at opretholde en sund tarmpassage hos din hund. ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ hjælper også med at understøtte et sundt urinvejssystem hos din hund. Derudover er foderpillerne meget små og har en god smag. Det betyder, at de er nemme for din hund at samle op og tygge med dens små kæber, samtidig med at de stimulerer appetitten hos selv den mest kræsne hund.

