Derma Anallergenic

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Kilder til proteinhydrolysater og udvalgte kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for ANALLERGENIC tørfoder: 3 til 8 uger: Hvis tegnene på intolerance forsvinder, kan foderet indledningsvis anvendes i op til 1 år.

Se mere