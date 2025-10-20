Derma Anallergenic
Tørfoder til hund
Diætetisk fuldfoder til voksne hunde
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® ANALLERGENIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Kilder til proteinhydrolysater og udvalgte kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for ANALLERGENIC tørfoder: 3 til 8 uger: Hvis tegnene på intolerance forsvinder, kan foderet indledningsvis anvendes i op til 1 år.
FORDELE
Proteinhydrolysater
For mindskelse af intolerance overfor ingredienser og næringsstoffer, bruges proteinhydrolysater.
Hudbarriere
Et foder udviklet til at støtte hudbarrieren.
Antioxidant kompleks
Indeholder antioxidanter som beskytter cellerne mod de frie radikaler.
Minimering af allergent indhold
Både opskrift og produktions metode, er rettet mod at udelukke kilder til allergener i foderet.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|VÆGT (kg)
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|54
|47
|41
|4
|90
|79
|69
|6
|122
|108
|93
|8
|152
|134
|115
|10
|179
|158
|136
|15
|243
|214
|185
|20
|302
|266
|229
|25
|357
|314
|271
|30
|409
|360
|311
|35
|459
|404
|349
|40
|508
|447
|386
|45
|554
|488
|421
|50
|600
|528
|456
|55
|645
|567
|490
|60
|688
|605
|523
|70
|772
|680
|587
|80
|854
|751
|649