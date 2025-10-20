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Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic

Derma Anallergenic

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde

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Tilgængelige størrelser

3 kgkg 3

8 kgkg 8

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Kilder til proteinhydrolysater og udvalgte kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for ANALLERGENIC tørfoder: 3 til 8 uger: Hvis tegnene på intolerance forsvinder, kan foderet indledningsvis anvendes i op til 1 år.

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FORDELE

Proteinhydrolysater

For mindskelse af intolerance overfor ingredienser og næringsstoffer, bruges proteinhydrolysater.

Hudbarriere

Et foder udviklet til at støtte hudbarrieren.

Antioxidant kompleks

Indeholder antioxidanter som beskytter cellerne mod de frie radikaler.

Minimering af allergent indhold

Både opskrift og produktions metode, er rettet mod at udelukke kilder til allergener i foderet.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER