Gastrointestinal
Tørfoder til hund
Diætetisk fuldfoder til hunde
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL tørfoder: Op til 12 uger.
FORDELE
Mikrobiom understøttelse
Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.
Høj energi
Et højt energiindhold for at mindske størrelsen af måltiderne og belastning af tarmen.
Støtte af fordøjelsessystemet
En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
SAMMENSÆTNING: Ris*, tørret fjerkræprotein*, majs*, animalske fedtstoffer**, hydrolyseret animalsk protein*, æggepulver*, gærprodukter, roesnitter, sojaolie**, vegetabilske fibre, mineraler, fiskeolie**, psylliumskaller og -frø, fructo-oligosaccharider, algeolie Schizochytrium sp. (DHA-kilde)**, gær (kilde til mannan-oligosaccharider), fløjlsblomstmel. Letfordøjelige ingredienser: *Kilder til letfordøjeligt protein: 67,4 %, **kilder til letfordøjeligt fedt: 12,3 %.
TILSÆTNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin A: 15.800 IE, Vitamin D3: 1.000 IE, Vitamin E: 500 mg, Vitamin C: 300 mg, Taurin: 1,5 g, Jern (3b103): 37 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,8 mg, Kobber (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 49 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 131 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknologiske tilsætningsstoffer: Clinoptilolit af sedimentær oprindelse: 5 g - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein: 25,0 % - Træstof: 1,9 % - Fedtindhold: 20,0 % - Råaske: 6,4 % - Kalium: 0,7 % - Natrium: 0,4 % - Omega-3-fedtsyrer: 0,88 % - EPA/DHA: 0,41 % - Omsættelig energi: 4.126 kcal/kg.
FODRINGSANVISNING: Se tabel. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt.
|BLANDET FODRING
|HUNDENS VÆGT (kg)
|DÅSE
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|1/4
|0
|16
|10
|4
|1/2
|29
|19
|8
|6
|1/2
|59
|45
|32
|8
|1/2
|87
|70
|53
|10
|1/2
|114
|93
|73
|15
|1
|117
|90
|62
|20
|1
|173
|139
|104
|25
|1
|225
|185
|144
|30
|1
|275
|228
|182
|35
|1
|323
|270
|218
|40
|1
|368
|311
|253
|45
|1
|413
|350
|287
|50
|1
|456
|388
|320
|55
|1
|498
|425
|352
|60
|1
|540
|461
|383
|70
|1
|620
|532
|444
|80
|1
|697
|600
|502
|HUNDENS VÆGT (kg)
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|51
|45
|39
|4
|86
|75
|65
|6
|116
|102
|88
|8
|144
|127
|110
|10
|170
|150
|129
|15
|231
|203
|175
|20
|287
|252
|218
|25
|339
|298
|257
|30
|388
|342
|295
|35
|436
|384
|331
|40
|482
|424
|366
|45
|526
|463
|400
|50
|570
|501
|433
|55
|612
|538
|465
|60
|653
|575
|496
|70
|733
|645
|557
|80
|810
|713
|616