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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal

Gastrointestinal

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til hunde

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Tilgængelige størrelser

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL tørfoder: Op til 12 uger.

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FORDELE

Mikrobiom understøttelse

Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.

Høj energi

Et højt energiindhold for at mindske størrelsen af ​​måltiderne og belastning af tarmen.

Støtte af fordøjelsessystemet

En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER