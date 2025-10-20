PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Op til 12 uger.
FORDELE
Mikrobiom understøttelse
Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.
Moderat kalorieindhold
Moderat kalorieindhold, der kan hjælpe med at opretholde idealvægten.
Støtte af fordøjelsessystemet
En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
SAMMENSÆTNING: Tørret fjerkræprotein*, ris*, rismel*, majs*, hydrolyseret animalsk protein*, animalske fedtstoffer**, roesnitter, æggepulver*, vegetabilske fibre, mineraler, sojaolie**, gærprodukter, fiskeolie**, psylliumskaller og -frø, fructo-oligosaccharider, mono- og diglycerider af palmitinsyre og stearinsyre esterificeret med citronsyre, algeolie Schizochytrium sp. (DHA-kilde)**, gær (kilde til mannan-oligosaccharider), fløjlsblomstmel. Letfordøjelige ingredienser: *Kilder til letfordøjeligt protein: 76,1 %, **kilder til letfordøjeligt fedt: 4,7 %.
TILSÆTNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin A: 15.500 IE, Vitamin D3: 1.000 IE, Vitamin E: 450 mg, Vitamin C: 280 mg, Taurin: 1,5 g, Jern (3b103): 41 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,1 mg, Kobber (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 53 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Teknologiske tilsætningsstoffer: Clinoptilolit af sedimentær oprindelse: 5 g - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein: 23,0 % - Træstof: 2,3 % - Fedtindhold: 11,0 % - Råaske: 6,4 % - Kalium: 0,7 % - Natrium: 0,5 % - Omega-3-fedtsyrer: 0,61 % - EPA/DHA: 0,37 % - Omsættelig energi: 3.613 kcal/kg.
FODRINGSANVISNING: Se tabel. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt.
|HUNDENS
VÆGT (kg)
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|58
|51
|44
|4
|98
|86
|74
|6
|133
|117
|101
|10
|195
|171
|148
|15
|264
|232
|200
|20
|327
|288
|249
|25
|387
|340
|294
|30
|443
|390
|337
|35
|498
|438
|378
|40
|550
|484
|418
|45
|601
|529
|457
|50
|651
|572
|494
|60
|699
|615
|531
|70
|745
|656
|567
|80
|925
|814
|703