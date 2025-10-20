ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Op til 12 uger.