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Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde

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Tilgængelige størrelser

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Op til 12 uger.

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FORDELE

Mikrobiom understøttelse

Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.

Moderat kalorieindhold

Moderat kalorieindhold, der kan hjælpe med at opretholde idealvægten.

Støtte af fordøjelsessystemet

En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER