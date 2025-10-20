HjemHundeProdukterDyrlægeprodukterGastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic

Gastrointestinal Hepatic

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde

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Tilgængelige størrelser

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

12 kgkg 12

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® HEPATIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens. Mindskelse af kobberophobning i leveren. Moderat proteinindhold, der er udvalgt og letfordøjeligt. Begrænset kobberindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Indledningsvis op til 4 måneder for Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens og indledningsvis op til 6 måneder for Mindskelse af kobberophobning i leveren.

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FORDELE

Tilpasset proteinindhold

Tilpassede niveauer af proteiner af høj kvalitet til støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens.

Lavt kobberindhold

Lavt kobberindhold for at hjælpe med at minimere kobberophobning i levercellerne.

Høj energi

Et højt energiindhold for at mindske størrelsen af ​​måltiderne og belastning af tarmen.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER