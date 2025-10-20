Gastrointestinal Hepatic

ROYAL CANIN® HEPATIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens. Mindskelse af kobberophobning i leveren. Moderat proteinindhold, der er udvalgt og letfordøjeligt. Begrænset kobberindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Indledningsvis op til 4 måneder for Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens og indledningsvis op til 6 måneder for Mindskelse af kobberophobning i leveren.