Gastrointestinal Hepatic
Tørfoder til hund
Diætetisk fuldfoder til voksne hunde
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® HEPATIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens. Mindskelse af kobberophobning i leveren. Moderat proteinindhold, der er udvalgt og letfordøjeligt. Begrænset kobberindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Indledningsvis op til 4 måneder for Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens og indledningsvis op til 6 måneder for Mindskelse af kobberophobning i leveren.
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Tilpasset proteinindhold
Tilpassede niveauer af proteiner af høj kvalitet til støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens.
Lavt kobberindhold
Lavt kobberindhold for at hjælpe med at minimere kobberophobning i levercellerne.
Høj energi
Et højt energiindhold for at mindske størrelsen af måltiderne og belastning af tarmen.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|HUNDENS
VÆGT (kg)
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|54
|48
|41
|4
|91
|80
|69
|6
|123
|109
|94
|8
|153
|135
|116
|10
|181
|159
|138
|15
|245
|216
|187
|20
|305
|268
|232
|25
|360
|317
|274
|30
|413
|363
|314
|35
|463
|408
|352
|40
|512
|451
|389
|45
|560
|492
|425
|50
|606
|533
|460
|55
|650
|572
|494
|60
|694
|611
|528
|70
|779
|686
|592
|80
|862
|758
|655