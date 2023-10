Gastrointestinal Recovery Ultra Soft Mousse

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RECOVERY ultra blød mousse er et diætetisk fuldfoder til katte og hunde. Rekonvalescens og Leverlipidose hos katte. Høj energitæthed, høj koncentration af væsentlige næringsstoffer og letfordøjelige ingredienser. ANBEFALING: Anbefalet brugsperiode for RECOVERY ultra blød mousse for Rekonvalescens: Indtil dyret er kommet sig helt. Indgives under dyrlægetilsyn.

