<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;">ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC SMALL DOG tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;">Begrænset indhold af fosfor.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;">Kilder til proteinhydrolysater og udvalgte kulhydratkilder.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold;">ANBEFALING</span><span id="seg_6716436aa712f5.51365637_29" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold;">:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;">Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;">Anbefalet brugsperiode for støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens: Indledningsvis op til 6 måneder.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;">Anbefalet brugsperiode for mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer: 3 til 8 uger. Hvis tegnene på intolerance forsvinder, kan foderet indledningsvis anvendes i op til 1 år.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "lucida grande", tahoma, arial, sans-serif; font-size: 11px;"> </span><br></p>