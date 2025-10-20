Weight Management Satiety Small Dog

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af overvægt. Lavt energiindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG tørfoder: Indtil den ønskede kropsvægt er nået og fortsat derefter, såfremt det er nødvendigt for at opretholde den ønskede kropsvægt. For at afstedkomme et effektivt vægttab eller opretholde idealvægten bør det anbefalede daglige energiindtag ikke overskrides.