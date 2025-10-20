Weight Management Satiety Small Dog

PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af overvægt. Lavt energiindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for SATIETY WEIGHT MANAGEMENT SMALL DOG tørfoder: Indtil den ønskede kropsvægt er nået og fortsat derefter, såfremt det er nødvendigt for at opretholde den ønskede kropsvægt. For at afstedkomme et effektivt vægttab eller opretholde idealvægten bør det anbefalede daglige energiindtag ikke overskrides.
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S/O INDEX
Dette foder fremmer et urinmiljø, der er ugunstigt for dannelsen af både struvit- og calciumoxalat-krystaller.
Effektiv kontrol med vægtstigning
Fremmer sikkert vægttab og hjælper til at forebygge at vægt tages på igen.
Tigge kontrol
Et højt indhold af naturlige fibre sørger for at hunde er mætte mellem måltiderne.
Specielt formuleret til små hunde
Tilpasset opskrift der opfylder de specifikke følsomheder i små hundes fordøjelse, tænder og urinsveje.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|Idealvægt (kg)
|Start
|Efter 4 uger
|Vedligehold efter vægttab
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|44
|37
|41
|2.5
|52
|44
|49
|3
|59
|51
|56
|3.5
|66
|57
|63
|4
|73
|63
|69
|4.5
|80
|69
|76
|5
|87
|74
|82
|5.5
|93
|80
|88
|6
|100
|85
|94
|6.5
|106
|91
|100
|7
|112
|96
|105
|7.5
|118
|101
|111
|8
|124
|106
|116
|8.5
|129
|111
|122
|9
|135
|116
|127
|9.5
|140
|120
|132
|10
|146
|125
|138