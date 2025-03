ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC Treats er udviklet af eksperter i hundeernæring og velegnede til hunde over 6 måneder. Disse bløde, velsmagende godbidder supplerer ikke kun din hunds foderplan uden at gå på kompromis med fordelene ved fuldfoderet, men de afspejler også et velovervejet valg, der støtter dens velvære. ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC Treats er udviklet med hydrolyseret protein og vitamin B12, hvilket gør dem til et godt valg som supplement til ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC diætetiske fuldfoderprodukter. Sørg for at følge fodringsvejledningen på pakken, og giv ikke din hund flere godbidder end det anbefalede antal per dag. ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC Treats kan kombineres med følgende diætetiske fuldfoderprodukter fra vores tilpassede ROYAL CANIN® VETERINARY HEALTH NUTRITION-sortiment, som kun bør gives til dit kæledyr efter anbefaling fra en dyrlæge: ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG ROYAL CANIN® SENSITIVITY CONTROL ROYAL CANIN® SKIN CARE ROYAL CANIN® SKIN CARE SMALL DOG