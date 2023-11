PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + HYPOALLERGENIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Opløsning af struvitsten. Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse. Urinforsurende egenskaber, lavt magnesiumindhold og begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Udvalgte og hydrolyserede proteinkilder og udvalgte kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for MULTIFUNCTION URINARY S/O + HYPOALLERGENIC tørfoder: For Opløsning af struvitsten: 5 til 12 uger, og genvurder udviklingen i tegn på intolerance; for Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse: Op til 6 måneder.

