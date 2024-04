Urinary U/C Low Purine

PRODUKTDETALJER

URINARY U/C er et diætetisk fuldfoder til hunde, formuleret til at reducere dannelsen af urat- og cystinsten gennem dets lave protein- og purinindhold med protein af høj kvalitet, moderate niveau af svovlholdige aminosyrer samt urinalkaliserende egenskaber. ANBEFALING: Opsøg dyrlægen for råd og vejledning, inden dette foder tages i brug. Anvend URINARY U/C i op til 6 måneder for at reducere dannelsen af uratsten og i op til 1 år for at reducere dannelsen af cystinsten. Kan anvendes livslangt i tilfælde af irreversibel forstyrrelse af urinsyremetabolisme.

Se mere