Hvad er hundesyge (distemper)?

Hundesyge er en alvorlig virussygdom, som kan give din hvalp eller hund alvorlig hoste og diarré.

I nogle tilfælde kan hunden endda udvikle dødelig lungebetændelse eller lammelse.

Hvad er symptomerne på hundesyge (distemper)?

En hvalp eller hund med hundesyge får flere forskellige symptomer.

Hundesyge kan udvikle sig på flere måder, hvilket ofte gør diagnosen vanskelig. Generelt kan symptomerne være:

Høj temperatur

Diarré og fordøjelsesproblemer

Pludselig opkastning

Sløvhed

Depression

Appetitløshed

Nysen, hosten og luftvejsproblemer

Problemer med øjne, hud eller nervøsitet

Hvad forårsager hundesyge?

Hundesyge overføres fra inficerede hunde via nysen og hosten eller gennem direkte kontakt med urin, blod eller spyt. Sygdommen kan også overføres ved deling af vand- eller madskåle.

Kan min hvalp vaccineres mod hundesyge (distemper)?

Hundesyge kan forebygges ved vaccination, så det er vigtigt at sikre, at din hvalp får de nødvendige vacciner til rette tid.

I de fleste tilfælde påbegynder hvalpe typisk et vaccinationsprogram, når de er seks til otte uger gamle. Vaccinen mod hundesyge gives sandsynligvis, når hvalpen er syv til ni uger, og efterfølgende vil den få en booster, når den er 11 til 13 uger.

Hvordan ved jeg, om min hvalp har brug for en vaccine?

Nogle vacciner er obligatoriske, mens andre anbefales, afhængigt af den risiko som hvalpen møder via sin livsstil og sine omgivelser. Hundesyge (distemper) er en obligatorisk vaccination, så din hvalp skal vaccineres i henhold til den aftalte plan.

Beskytter vaccinationen altid min hund mod hundesyge (distemper)?

Din hvalp skal have en booster efter 15 måneder og derefter årligt, for at sikre, at den fremover er vaccineret mod sygdommen.

Tal med din dyrlæge, som kan hjælpe dig med at vælge det vaccinationsprogram, der passer bedst til din hvalps behov, afhængigt af hvor den kommer til at opholde sig, og hvilke aktiviteter, den kommer til at deltage i.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at min hvalp har hundesyge (distemper)?

Symptomer på hundesyge, herunder diarré og nogle gange blodig diarré, kan også være tegn på andre sygdomme. Disse kan også være symptomer på parvovirus hos hunde, som ofte kan være dødelig for hvalpe og hunde. Sørg for at holde øje med andre symptomer, og hvordan disse påvirker hundens normale adfærd.

Hvis din hvalp har diarré, men ellers opfører sig normalt, skal du som det første undersøge, hvad den har spist. Hvalpe er meget nysgerrige og har tendens til at spise ting, de ikke burde, så prøv at holde øje med hvalpen, når I er ude.

Hvis hunden har andre symptomer på hundesyge, skal du straks kontakte en dyrlæge. Dyrlægen kan foretage en række biokemiske test og urinanalyser for at finde ud af, om din hvalp er inficeret, og anbefale den bedste behandling.

Det er yderst vigtigt din hvalp får de rette vacciner som en del af et program, der er aftalt med din dyrlæge. Du bør sørge for at kontakte dyrlægen, lige så snart du har fået din nye hvalp hjem, for at sikre, at den får de rette vaccinationer på det rette tidspunkt, så den kan holde sig sund og rask.

Hvis du har spørgsmål om hundesyge, skal du tale med en dyrlæge, som kan rådgive dig om sygdommen, og hvordan den kan forebygges og behandles.