Hvad er smitsom leverbetændelse hos hunde?

Smitsom leverbetændelse hos hunde er en meget alvorlig sygdom på verdensplan, der skyldes en yderst smitsom virus, som påvirker leveren.

Sygdommen kan udvikle sig ekstremt hurtigt hos hvalpe og hunde. Dødeligheden hos hunde med smitsom leverbetændelse varierer fra 10-30 % og er typisk højest hos meget unge hunde.

Hvad er symptomerne på smitsom leverbetændelse hos hunde?

En hvalp eller hund med smitsom leverbetændelse har en række forskellige symptomer. Du bør altid holde øje med:

Feber

Sløvhed

Diarré

Opkast

En forstørret lever

Mavesmerter

En hvalp eller hund med et alvorligt tilfælde af smitsom leverbetændelse kan også have følgende symptomer:

Blå mærker på huden

Røde prikker på huden

Hævede og forstørrede lymfeknuder

Hvad forårsager smitsom leverbetændelse hos hunde?

Smitsom leverbetændelse hos hunde overføres via blod, næseflåd, spyt, urin eller afføring fra inficerede hunde.

Det er en virus, der kan overleve i lang tid blandt hunde, og som er svær at fjerne, da den er resistent over for lipidopløsningsmidler, f.eks. æter, syre og formalin.

Kan min hvalp vaccineres mod smitsom leverbetændelse?

Smitsom leverbetændelse kan forebygges med den rette vaccination. Det er derfor meget vigtigt, at de får de nødvendige vacciner på det rette tidspunkt i livet.

I de fleste tilfælde påbegynder hvalpe et vaccinationsprogram, når de er seks til otte uger gamle, og vaccinen mod smitsom leverbetændelse gives, når hvalpen er syv til ni uger gammel.

Din hvalp får sin første booster mod smitsom leverbetændelse, når den er 11-13 uger. Først efter denne første booster er din hvalp beskyttet.

Hvordan ved jeg, om min hvalp har brug for en vaccine?

De vacciner, der gives til hvalpe, består af obligatoriske og anbefalede vacciner. Vaccinen mod smitsom leverbetændelse er en af de obligatoriske vacciner, og den vil således altid blive givet til din hvalp som en del af det vaccinationsprogram, som din dyrlæge sammensætter.

Beskytter vaccinationen altid min hund mod smitsom leverbetændelse?

De første vacciner, der gives mod smitsom leverbetændelse, dækker ikke permanent. Det er vigtigt at sørge for, at din hvalp får boostervacciner gennem hele sit liv.

Din hvalp skal have endnu en booster, når den er 15 måneder gammel og derefter årligt, for at sikre, at den er vaccineret mod infektionen.

Tal med din dyrlæge, som kan hjælpe dig med at vælge det vaccinationsprogram, der passer bedst til din hvalps behov, afhængigt af hvor den kommer til at opholde sig, og hvilke aktiviteter, den kommer til at deltage i.

Hvad gør man, hvis man tror, at ens hvalp lider?

Hvis din hvalp har et af symptomerne på smitsom leverbetændelse, er det vigtigt straks at kontakte en dyrlæge. Dyrlægen kan gennemføre en række blodprøver og antistoftest samt scanning med immunofluorescens for at finde ud af, om din hvalp er inficeret, og anbefale den bedste behandling.

Vaccination af din hvalp mod smitsom leverbetændelse og andre sygdomme er en af de vigtigste forebyggende foranstaltninger, du kan tage for at sikre hvalpens sundhed i hele dens liv. Hvis du er i tvivl om denne vaccine eller har spørgsmål vedrørende de vaccinationer, som din hvalp har brug for, skal du tale med din dyrlæge.