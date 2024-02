Sådan køber du en hvalp

Vælger man at anskaffe sig en hund, er der flere muligheder – at købe en hvalp er én af dem. At købe en hvalp er en spændende tid, men det er vigtigt, at du laver et grundigt forarbejde for at sikre, at du køber en sund hund, der er opdrættet etisk korrekt og har fået en god træning.

Fordele ved at købe en hund fra en opdrætter

Når du køber en hund, vil du højst sandsynligt købe en hund med stamtavle som hvalp.

Når du vælger en hund med en bestemt stamtavle hos en opdrætter, kan du bedre forudsige størrelsen og udseendet på dit nye kæledyr.

Du kan også få en indikation af hundens temperament ud fra racen og forældrenes egenskaber og spørge, hvad opdrætteren har gjort for at socialisere hunden.

Du kan få en hele hvalpens sundhedshistorik.

Du kan få et bedre indtryk af hvalpens fysiske og følelsesmæssige baggrund, end hvis det er en voksen hund fra et internat.

Ting du bør overveje, når du køber hund hos en opdrætter