Vigtige overvejelser, når du anskaffer en hvalp af ren race

Medfødte sundhedsproblemer: Husk, at nogle racer kan være disponerede for bestemte lidelser.

Din hunds arbejde: Uanset om der er tale om jagthunde, vagthunde eller selskabshunde, har hunde med stamtavle ofte en historisk oprindelse, som spiller ind på deres evner og deres natur. I dag kan de fleste af disse racer godt leve i byen, hvis de får daglige ture udenfor, som varer mindst 30 minutter flere gange om dagen, og hvis den opmærksomhed, de får, ikke er begrænset til hundens daglige fodring.

Følsomhed over for livsstil og miljø: Visse racer egner sig ikke til bylivet og risikerer at tage mere skade end andre racer pga. manglende motion. Dette gælder f.eks. border collien, som er skabt til at drive dyreflokke, eller siberian huskyen, som er skabt til at indgå i et hundespand og trække slæder i et koldt klima.

Valg af en hvalp af blandet race

At vælge en hund af blandet race kan også have sine fordele. En hund af blandet race kommer ofte fra et internat eller et ikke-planlagt kuld, og den kan blive et yderst givende og kærligt medlem af familien.

Vigtige overvejelser, når du anskaffer en hvalp af blandet race

Uforudsigelig størrelse: Det kan være svært at forudsige størrelsen på den voksne hund, når du vælger en hvalp af blandet race.

Uforudsigelig natur: Det kan være svært at forudsige temperamentet hos en hvalp af blandet race.

Ukendt sundhedshistorik: Når du vælger en hvalp af blandet race, kan andre egenskaber også være uforudsigelige, herunder den helbredsmæssige baggrund, især hvis forældrene er mere eller mindre ukendte, f.eks. hvis hunden kommer fra et internat.

Stil spørgsmål og få vejledning: På et internat kender personalet hundene og hvalpene godt og kan tilbyde hjælp og gode råd med henblik på at finde det rette hjem til den enkelte hund og gøre det lettere for dig at træffe det rette valg.

Ofte er valget hundens race baseret på udseendet, men den race, du vælger, har stor betydning for hundens natur, og hvilken livsstil den kræver.

For at sikre dig det rette match skal du tage dig god tid til at overveje, hvilket liv du kan tilbyde din hund. Tal med opdrættere og internatets medarbejdere for at få så mange oplysninger som muligt om det kæledyr, du overvejer at anskaffe.