El celo de la gata

El celo supone una época de estrés para la gata, especialmente cuando no puede copular, por lo que se recomienda su esterilización quirúrgica. Además, se ha demostrado que la gata no necesita criar para mantener su salud, más bien al contrario, ya que se ha comprobado que la esterilización precoz minimiza el riesgo de padecer tumores mamarios en la edad adulta.

Asimismo, la esterilización es muy recomendable porque evita camadas indeseadas y todo el comportamiento derivado del celo, como maullidos intensos, marcajes y escapadas, incluso enfermedades producto de la actividad sexual, como infecciones uterinas.

Aunque no lo recomendamos, en caso de que desees que tu gata críe, debes esperar a que haya completado su desarrollo, aunque sea fértil mucho antes. Lo ideal es no cruzarla hasta que termine de crecer, a partir de los 18 meses de edad, para que no constituya un perjuicio para su salud.

Aun así, insistimos, la gata no necesita reproducirse para “ser feliz” y dejar que tenga celos constantes sin que vaya a cruzarse con un macho supone un sufrimiento para ella y las personas con las que convive… Por no hablar de los maullidos que pueden oír todos los vecinos.