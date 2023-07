Kissat voivat myös kieltäytyä syömästä ruokaa yksinkertaisesti siksi, että ruoka on uutta, ne eivät pidä sen tuoksusta tai niillä on aiemmin ollut vaikeuksia sulattaa sitä. Itse asiassa kissan ruoansulatusjärjestelmä ei siedä vaihtelua kovinkaan hyvin. Niiden ruoansulatuskanava on vain 3 % niiden ruumiinpainosta verrattuna ihmisen 11 %:iin. Tämä tarkoittaa, että ruoka kulkee kissan kehon läpi nopeammin, eikä se siedä ja sulata erilaisia ruokia samaan aikaan ilman vatsan menemistä sekaisin.

Kissan päivittäisessä ruokintarutiinissa voi olla myös haasteita, kun sitä ruokitaan kotona tehdyllä ruoalla. Minkä tahansa tuoreen kissanruoan säilyvyysaika on paljon lyhyempi kuin kuivaruoan, ja sen voi laittaa ruokakuppiin vain lyhyeksi ajaksi. Jos ruoka jää syömättä liian pitkäksi ajaksi, se aiheuttaa hygieniariskejä sekä sinulle että kissallesi.

Onko kotiruoka paras vaihtoehto kissalleni?

Kotitekoinen kissanruoka voi tarjota laadukkaan ruokavalion. Oikean ravintoaineiden tasapainon löytäminen vaatii kuitenkin taitoa ja aikaa.

Vuonna 2013 tutkimuksessa, jossa tutkittiin 200 kotitekoista ruokavaliota, ilmeni, että yli 95 %:sta puuttui yksi tai useampia välttämättömiä ravintoaineita. Kuten olemme osoittaneet, näillä puutteilla voi olla merkittäviä seurauksia kissan terveydelle.3

Vaikka tuoreen lihan syöttäminen kissalle voi olla miellyttävää, tärkeintä kissalle on sen syömien ravintoaineiden arvo. Kissasi tarvitsee sinua varmistamaan, että sen ruokavalio on monipuolinen ja tasapainoinen. Varmista siis, että otat huomioon kaikki sen yksilölliset ravitsemukselliset tarpeet ennen ruokavalion valitsemista.

Saatat huomata, että Royal Caninin kaltainen valmis, täysipainoinen ja ravitsemuksellisesti tasapainoinen ruoka on paras valinta. Nämä ruoat on valmistettu huolellisesti samojen hygieniasääntöjen mukaan kuin ihmisten ruoka, ja ne on tarkasti räätälöity kissan iän, rodun, terveyden ja elämäntyylin mukaan. Ne ovat usein edullisempi ja helpompi vaihtoehto kotitekoiselle kissanruoalle.