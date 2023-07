Onko kotiruoka paras vaihtoehto koiralleni?

Koirasi saa sinulta ruokansa ja kaikki ravintoaineet, joita se tarvitsee pysyäkseen terveenä. Siksi on tärkeää, että pohdit, mikä sopii sille parhaiten.

Kotiruoan tarjoaminen koiralle voi tuntua mukavalta ajatukselta, mutta ruoka on valmistettava erittäin hygieenisesti ja määrän on oltava täsmälleen oikea, jotta ruoka olisi turvallista ja riittävän ravitsevaa. Laadukkaiden ainesosien hankinta voi myös olla hankalaa ja kallista.

Saatat huomata, että ravintoarvoiltaan tasapainotettu valmisruoka, joka on räätälöity koirasi ikään, kokoon, rotuun ja terveydentilaan sopivaksi, onkin helpompi ja parempi vaihtoehto sekä sinulle että koirallesi. Royal Caninin tutkijat ja lemmikkieläinten ravitsemusterapeutit tutkivat järjestelmällisesti kaikki ravintoaineet ja säätävät niiden määrät tarkasti tukemaan koirien hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

