1. Tue hyvän fyysisen kunnon kehitystä

2. Tarjoa aivojumppaa

3. Vahvista positiivista käyttäytymistä

4. Kouluta koirasi tulemaan luokse kutsuttaessa

5. Huolehdi suuhygieniasta

Kun labradorinnoutajan lihakset kasvavat ja vahvistuvat, on tärkeää tukea sen hyvän fyysisen kunnon kehitystä monipuolisesti, sopivia liikuntamuotoja harrastamalla. Kokeile koirasi kanssa erilaisia aktiviteetteja, kuten uintia tai lyhyitä kävelylenkkejä. Näin tarjoat sille tarpeellista fyysistä stimulaatiota, joka on kuitenkin samalla riittävän hellävaraista kasvaville nivelille.Labradorinnoutajat tunnetaan älykkyydestään ja erinomaisesta kyvystään ratkaista ongelmia. Tarjoa haasteita myös pentusi aivoille opettamalla sille uusia käskyjä, sekä hyödyntämällä erilaisia aktivointileluja ja interaktiivisia pelejä. Tällä tavalla ystävälläsi riittää puuhaa ja pidät sen vireänä myös henkisesti.Kun labradorinnoutajasi vähitellen lähestyy teini-ikää, se saattaa alkaa testata rajoja ja käyttäytyä itsepäisesti. Keskity positiivisen käytöksen vahvistamiseen johdonmukaisen koulutuksen avulla ja onnistumisista palkiten. Muista olla aina kärsivällinen ja ymmärtäväinen.Labradorinnoutajat ovat taustaltaan työkoiria ja tämä tarkoittaa, että niillä on luonnostaan voimakas halu seurata tuoksuja ja tutkia ympäristöään. Kouluta koirasi tulemaan luoksesi kutsusta, jotta voit olla varma siitä, että se tottelee sinua myös jännittävämmässä ympäristössä, erilaisten häiriötekijöiden ja ärsykkeiden läsnäollessa.Labradorinnoutajilla on taipumusta hammasongelmiin, joten on tärkeää luoda sen kanssa säännölliset hammashoitorutiini jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 21 viikon iässä osa pentusi hampaista saattaa vielä olla puhkeamisvaiheessa, joten muista antaa sille puruleluja, jotka sopivat sen ikenien rauhoittamiseen. Aloita säännöllinen hampaidenharjaus vähentääksesi plakin muodostumista ja ylläpitääksesi yleistä suuhygieniaa. Lue lisää hampaiden, turkin ja kynsien hoidosta





Me Royal Caninilla olemme sitä mieltä, että jokainen koira on ainutlaatuinen. Siksi kaikki ruokamme on räätälöity kissojen ja koirien erityisiin ravitsemustarpeisiin. Tutkimme eri koirien rotukohtaisia ominaisuuksia luodaksemme juuri sinun koirasi rodulle mukautettua ruokaa.