Valokeilassa kissan turkki: Kissarodut, jotka eivät pudota paljon karvaa
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Tiedätkö, miksi kissasi pudottaa karvaa?
Kissan karvanlähtöprosessin ymmärtäminen
Anageenivaihe
Anageenivaihe on karvatuppien aktiivinen kasvujakso. Tässä vaiheessa uudet karvat työntävät vanhat pois, mikä johtaa karvanlähtöön.
Katageenivaihe
Katageenivaihe on siirtymävaihe, jolloin karvatupet kutistuvat ja karvankasvu hidastuu. Vanha karva irtoaa tupesta, mutta jää paikalleen.
Telogeenivaihe
Telogeenivaiheessa vanhat karvat putoavat ja uudet karvat alkavat kasvaa niiden tilalle. Karvanlähtö on huomattavinta tässä vaiheessa.
Karvanlähtöprosessi on tyypillisesti keskeytymätön sykli, jossa yksittäiset karvat ovat eri kasvuvaiheissa.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat kissan karvanlähtöön
Rotu
Eri kissaroduilla on eri määrä karvaa ja erirakenteinen turkki. Joillakin kissaroduilla on sille ominainen karvanlähtö. Esimerkiksi pitkäkarvaisilla roduilla, kuten maine coonilla, on tunnetusti runsaan turkkinsa vuoksi runsaampi ja tiheämpi karvanlähtö. Toisaalta lyhytkarvaiset rodut, kuten siamilainen ja bengali, pudottavat karvaa harvemmin ja niillä on tyypillisesti ohuempi turkki.
Vuodenaika
Kissat ovat erittäin herkkiä päivän pituuden ja lämpötilan muutoksille. Vuodenaikojen muutokset, kuten päivän piteneminen ja lämpimämpi sää, saavat aikaan karvanlähtöä kissan valmistautuessa uuteen turkkiin. Kissojen karvanlähtökausi ajoittuu yleensä kevääseen ja syksyyn. Kissat pudottavat enemmän karvaa keväällä tehdäkseen tilaa uudelle, kevyemmälle turkille, kun taas syksyllä ne pudottavat vanhoja karvoja tehdäkseen tilaa talviturkilleen.
Terveys ja ravitsemus
Kissan yleinen terveys ja ruokavalio voivat vaikuttaa sen turkin laatuun ja karvanlähtöön. Ravitsemukselliset puutteet, allergiat ja tietyt sairaudet, kuten kilpirauhasen liikatoiminta, voivat johtaa liialliseen karvan irtoamiseen tai huonoon turkin kuntoon.
Stressi ja ahdistus
Kissojen tiedetään pudottavan enemmän karvoja, kun ne ovat stressaantuneita tai ahdistuneita. Ympäristön muutokset, kuten muutto uuteen kotiin tai uuden lemmikin tulo, voivat lisätä karvanlähtöä.
Turkinhoitotavat
Kissat viettävät suuren osan päivästään hoitamalla turkkiaan ja tämä toiminta poistaa irtokarvat. Liiallinen turkinhoito stressin seurauksena tai reaktiona loisille, kuten kirpuille tai täille, voi johtaa lisääntyneeseen karvanlähtöön. Toisaalta nivelrikko, joka liittyy usein ikääntymiseen, voi johtaa turkinhoidon vähenemiseen, irtokarvojen kertymiseen ja lisääntyneeseen karvanlähtöön.
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Miksi turkinhoito?
Kissan turkin harjaus ei ainoastaan poista irtokarvoja, vaan myös hieroo ihoa ja levittää turkin läpi luontaisia öljyjä pitäen sen kiiltävänä ja puhtaana. Kissojen hyvinvoinnin parantamiseen maailmanlaajuisesti omistautuneen pitkäaikaisen ja arvostetun hyväntekeväisyysjärjestön International Cat Caren mukaan turkinhoito täyttää useita muita tärkeitä tehtäviä. Näihin tehtäviin kuuluvat kehon lämpötilan säätely, turkin pitäminen vedenpitävänä ja ulkoisten loisten, kuten kirppujen, poistaminen.
Luonnonöljyjen sisältämä tali tuottaa D-vitamiinia altistuessaan auringonvalolle, ja kissasi nielee sitä, kun se hoitaa turkkiaan. Kissan turkinhoito auttaa kissaa näissä elintärkeissä tehtävissä ja voi myös auttaa minimoimaan karvapallojen kehittymistä irtonaisista karvoista, joita se saattaa niellä.
Jotkut kissat, erityisesti pitkäkarvaiset rodut, saattavat vaatia ammattimaista turkinhoitoa. Ammattitrimmaaja voi leikata turkin ja kynnet, hoitaa karvatakut ja antaa kissalle perusteellisen harjauksen ja puhdistuksen. Älä epäröi kysyä eläinlääkäriltä tai ammattitrimmaajalta neuvoja kissasi rodulle ja yksilöllisille tarpeille sopivista turkinhoitotekniikoista ja -tuotteista.
Turkinhoitokertojen tulisi olla positiivinen kokemus sekä kissallesi että sinulle. Älä kiirehdi, ole lempeä ja palkitse kissaasi kehuilla tai herkuilla, jotta turkinhoidosta tulee yhdistävä kokemus. Jos annat herkkuja, ota niiden kalorit huomioon mukauttamalla kissan ruoka-annoksia, jotta kissan päivittäinen kaloritasapaino pysyy terveellisenä.
Säännöllinen harjaus pehmeäharjaisella harjalla tai hoitokäsineellä poistaa irtokarvan, ehkäisee takkuuntumista ja stimuloi ihoa edistäen tervettä turkkia. Kissan hellävarainen harjaaminen on kuin antaisi sille hierontaa. Se on loistava tapa viettää aikaa yhdessä ja molempia osapuolia yhdistävä kokemus.
Pitkäkarvaiset kissat saattavat tarvita päivittäistä harjausta, kun taas lyhytkarvaiset kissat voidaan harjata muutaman kerran viikossa. Käytä sopivaa harjaa tai kampaa kissasi turkin pituuden ja rakenteen mukaan. Aloita päästä ja harjaa kohti häntää turkin kasvusuunnan mukaisesti. Pidä hoitokerrat aluksi lyhyinä ja lopeta ennen kuin kissasi osoittaa epämukavuuden tai kärsimättömyyden merkkejä. Kuten aina, varmista, että kissasi tottuu harjaukseen varhain ja positiivisella tavalla.
Pitäisikö sinun pestä kissasi? Kissat ovat yleensä nirsoja itsensähoitajia, eikä peseminen yleisesti ottaen ole välttämätöntä tai suositeltavaa. On kuitenkin mahdollista pestä kissa satunnaisesti karvanlähdön vähentämiseksi ja turkin pitämiseksi puhtaana.
Jos päätät pestä kissasi, on tärkeää tutustuttaa se veteen vähitellen ja antaa sille aikaa tottua vedessä ja sen lähellä olemiseen. Käytä sopivaa kissoille tarkoitettua shampoota ja varmista, että ympäristö on leppoisa ja rauhallinen pesun aikana. Huomioi kissan kehonkieli äläkä jatka, jos se vaikuttaa vaivautuneelta tai ahdistuneelta.
Pesun sijaan voit harkita turkin puhdistamiseen kosteaa liinaa. Useimmat kissat sietävät tätä paremmin kuin pesua.
Tarkista kissasi kynnet, korvat ja hampaat säännöllisesti osana kissasi hoitoprosessia. Leikkaa pitkät kynnet, puhdista likaiset korvat ja huolehdi asianmukaisesta hampaidenhoidosta. Eläinlääkäri voi näyttää, miten säännöllinen hammashoito suoritetaan kotona käyttämällä kissalle tarkoitettua hammastahnaa ja pehmeää hammasharjaa tai sormiharjaa. Lisäksi voit antaa kissallesi suuhygieniaa edistäviä leluja tai jopa eläinlääkärin suosittelemaa hammasruokaa.
Jos vahaa kertyy kissan korviin, eläinlääkäri voi suositella erityistä korvanpuhdistusliuosta ulkokorvan hellävaraiseen puhdistamiseen. Vältä työntämästä mitään korvakäytävään, koska se voi aiheuttaa vaurioita.
Vanhemman kissan tai kissan, joka ei halua käyttää raapimispuuta, säännöllinen kynsien leikkaaminen voi ehkäistä kivuliaita sisäänkasvaneita kynsiä. Käytä kissoille tarkoitettuja kynsileikkureita tai pyydä apua eläinlääkäriltäsi tai ammattitrimmaajalta, jos olet epävarma prosessista.
Vähän karvaa pudottavat kissarodut
Ei ole olemassa todellista kissarotua, jolta ei irtoa karvaa. Vaikka karvanlähtö on luonnollinen osa kissan elämää, on kuitenkin rotuja, joilta irtoaa vähemmän karvaa kuin toisilta. Nämä rodut ovat loistava vaihtoehto, jos etsit kissaa, jonka karvanlähtö on vähäistä. Joitakin näistä vähän karvaa pudottavista kissaroduista kutsutaan hypoallergeenisiksi roduiksi, koska ne tuottavat vähemmän allergeeneja ja niiden turkista irtoaa vähemmän karvoja.
On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kissan turkki ei sinällään aiheuta aivastelua, kutinaa ja epämukavuutta allergioista kärsiville ihmisille. Kissan sylki sisältää allergeenia, Fel d1 -nimistä proteiinia. Tätä allergeenia on myös niiden hilseessä (eli kuolleessa ihossa) ja talirauhasissa. Kun kissa nuolee turkkiaan, sylki kuivuu ja syljessä oleva allergeeni leviää ilmaan. Fel d1 -proteiinille herkät ihmiset, jotka joutuvat kosketuksiin allergeenin kanssa – esim. silittämällä kissan turkkia tai vain kävelemällä samassa tilassa – reagoivat siihen aivastelemalla ja kutinalla. Jotkin kissarodut tuottavat vähemmän Fel d1 -proteiinia, ja niitä kutsutaan hypoallergeenisiksi tai vähäallergeenisiksi roduiksi.
On myös tärkeää muistaa, että vaikka tiettyihin rotuihin saattaa liittyä vähäisempi karvanlähtö, yksittäisten kissojen karvanlähdössä voi silti olla eroja saman rodun sisällä. Sellaiset tekijät kuin perimä, terveys ja ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa myös karvanlähtöön.
Sfinx
Sfinx on uniikki. Tämä kissa tunnetaan myös karvattomana kissana, ja mutta sillä on itse asiassa hieno, untuvainen karva, jota tuskin voi havaita. Vaikka sfinx ei pudota karvaa muiden kissojen tavoin, sen iho erittää öljyä, joka vaatii säännöllistä puhdistusta liinalla tai jopa ajoittaista kylvetystä puhtauden ylläpitämiseksi.
Devon rex
Cornish rex
Devon rexin tavoin cornish rexillä on kihara turkki, josta irtoaa vähemmän karvoja kuin useimmilta kissoilta. Suojakarvojen puute vähentää karvanlähtöä, mutta cornish rex vaatii silti säännöllistä turkinhoitoa karvatakkujen muodostumisen estämiseksi.
Bengali
Siperiankissa
Siperiankissalla voi hyvinkin olla pitkä ja ylellinen turkki, mutta se tunnetaan vähäallergeenisesta turkistaan. Sillä on kolminkertainen turkki, joka vaatii säännöllistä turkinhoitoa, mutta se pudottaa karvaa huomattavasti vähemmän kuin muut pitkäkarvaiset rodut.
Venäjänsininen
Balineesi
Pitkästä ja silkkisestä turkistaan huolimatta balineesin tiedetään olevan vähän karvaava rotu. Sen yksikerroksinen turkki ei takkuunnu helposti, ja harjaaminen muutaman kerran viikossa voi auttaa hallitsemaan karvanlähtöä. Lisäksi balineesin turkki tuottaa vähemmän allergeeneja, joten se on potentiaalinen valinta allergikoille. Balineesirodusta jalostetulla itämaisella pitkäkarvalla on samanlainen turkki, ja sitä pidetään myös hypoallergeenisena kissarotuna.
Tietyn kissarodun karvanlähtökuvion ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan oikean kissan kotiisi. Yhdessä oikeanlaisen ravinnon, säännöllisen turkinhoidon ja stressittömän ympäristön kanssa voit auttaa kissaasi ylläpitämään tervettä turkkia ja minimoimaan karvanlähdön vaikutukset kotiisi.
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