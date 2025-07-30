Kissan turkin harjaus ei ainoastaan poista irtokarvoja, vaan myös hieroo ihoa ja levittää turkin läpi luontaisia öljyjä pitäen sen kiiltävänä ja puhtaana. Kissojen hyvinvoinnin parantamiseen maailmanlaajuisesti omistautuneen pitkäaikaisen ja arvostetun hyväntekeväisyysjärjestön International Cat Caren mukaan turkinhoito täyttää useita muita tärkeitä tehtäviä. Näihin tehtäviin kuuluvat kehon lämpötilan säätely, turkin pitäminen vedenpitävänä ja ulkoisten loisten, kuten kirppujen, poistaminen.

Luonnonöljyjen sisältämä tali tuottaa D-vitamiinia altistuessaan auringonvalolle, ja kissasi nielee sitä, kun se hoitaa turkkiaan. Kissan turkinhoito auttaa kissaa näissä elintärkeissä tehtävissä ja voi myös auttaa minimoimaan karvapallojen kehittymistä irtonaisista karvoista, joita se saattaa niellä.

Jotkut kissat, erityisesti pitkäkarvaiset rodut, saattavat vaatia ammattimaista turkinhoitoa. Ammattitrimmaaja voi leikata turkin ja kynnet, hoitaa karvatakut ja antaa kissalle perusteellisen harjauksen ja puhdistuksen. Älä epäröi kysyä eläinlääkäriltä tai ammattitrimmaajalta neuvoja kissasi rodulle ja yksilöllisille tarpeille sopivista turkinhoitotekniikoista ja -tuotteista.

Turkinhoitokertojen tulisi olla positiivinen kokemus sekä kissallesi että sinulle. Älä kiirehdi, ole lempeä ja palkitse kissaasi kehuilla tai herkuilla, jotta turkinhoidosta tulee yhdistävä kokemus. Jos annat herkkuja, ota niiden kalorit huomioon mukauttamalla kissan ruoka-annoksia, jotta kissan päivittäinen kaloritasapaino pysyy terveellisenä.