"Paras kaveri" kuvaa hyvin sileäkarvaista chihuahuaa, joka on ihanteellinen seurakoira. Uskollisuus on itsestäänselvyys rodulle, joka tekee helposti olonsa mukavaksi mutta on aina valppaana omistajansa suhteen. Chihuahua saattaa haukkua vieraille ihmisille, mutta sen huomio kääntyy usein pian johonkin muuhun puuhaan. Sen mielestä on aina hyvä aika leikkiä!

Chihuahuan täynnä virtaa oleva luonne näkyy sen virallisessa sijoituksessa: se on tällä hetkellä sijalla 11 American Kennel Clubin jokavuotisessa suosituimpien rotujen luettelossa.

Rodun edustajat eivät koskaan kasva yli 3 kilogramman painoisiksi, joten ne on helppo ottaa melkein minne tahansa.

Kun on kyse koirista, lapsia on yleensä suositeltavaa vahtia niiden seurassa, jotta ne eivät vahingoittaisi lapsia tahattomasti. Mutta koska tämä rotu on niin pieni, vaarana onkin, että lapsi on se, joka vahingoittaa vahingossa chihuahuaa. Koira voi olla herkkä, joten pidä sitä silmällä. Sisäleikit ovat ihanteellisia samoin kuin pienten koirien koirapuistot. Virikkeet sopivat hyvin chihuahualle, ja myös leikit ovat mainiota ajanvietettä.

Chihuahua on kaukana jämäkästä vahtikoirasta, mutta se voi olla aivan yhtä suojelunhaluinen laumaansa kohtaan. Se on yleensä varautunut vieraiden kanssa, mutta tämä varovaisuus jää pois, kun uusi suhde muodostuu.