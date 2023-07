Itsepintaisesta luonteestaan huolimatta pitkäkarvaisten mäyräkoirien kouluttaminen on usein helppoa – etenkin, jos kyseessä on koira, joka haluaa muodostaa siteen yhteen ihmiseen. Metsästyskäytössä rotu on kehittynyt kaivajaksi ja saalistajaksi, joten määrätietoinen kouluttaminen on syytä aloittaa varhain. Voimakastahtoisten koirien kanssa tarvitaan kärsivällisyyttä! Eräs pitkäkarvaisten mäyräkoirien ominaispiirteistä on rohkeus, joten niiden on tiedettävä, kuka on johtaja. Itsenäisyys on hyvä piirre, mutta täytyy varmistaa, ettei se kannusta koiraasi omille teilleen. Mäyräkoirat tulevat yleensä toimeen talouden muiden koirien ja kissojen kanssa, mutta ne voivat toisinaan tuntea tarvetta hallita tilannetta.