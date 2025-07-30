Kun puhutaan suurista koiraroduista tai erittäin suurista koirista, niiden koko voi usein muodostaa ihmisille ennakkoluuloja. Useimmilla suurilla koiraroduilla on kuitenkin suloinen ja lempeä luonne, minkä vuoksi ne ovat koiranystävien suosiossa. Tyypillisesti suuret koirat painavat 26–44 kg ja erittäin suuret koirat 45 kg tai enemmän. Suuret ja erittäin suuret koirat tunnetaan voimastaan, kestävyydestään ja suojeluvaistoistaan. Kaikki suuret koirat eivät kuitenkaan ole hyviä vahtikoiria, vaikka niiden koko tai maine antaisi niin ymmärtää. Jokaisella rodulla on yksilöllisiä ominaisuuksia – jotkin ovat täydellisiä vahtikoiria ja toiset puolestaan lempeitä köllöttelijöitä.

Jos harkitset suuren tai erittäin suuren koiran hankkimista, sinun kannattaa tiedostaa suurempien koirien ainutlaatuiset ominaisuudet ja terveydelliset näkökohdat. Katso myös suuren koiran omistamisen stereotypioiden ulkopuolelle, jotta löydät sinulle parhaiten sopivan rodun. Kuten aina, muista, että jokainen koira on erilainen ja sitä tulisi arvioida oman ainutlaatuisuutensa perusteella.