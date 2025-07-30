Suurikokoisten (ja erittäin suurikokoisten) koirien opas
Kun puhutaan suurista koiraroduista tai erittäin suurista koirista, niiden koko voi usein muodostaa ihmisille ennakkoluuloja. Useimmilla suurilla koiraroduilla on kuitenkin suloinen ja lempeä luonne, minkä vuoksi ne ovat koiranystävien suosiossa. Tyypillisesti suuret koirat painavat 26–44 kg ja erittäin suuret koirat 45 kg tai enemmän. Suuret ja erittäin suuret koirat tunnetaan voimastaan, kestävyydestään ja suojeluvaistoistaan. Kaikki suuret koirat eivät kuitenkaan ole hyviä vahtikoiria, vaikka niiden koko tai maine antaisi niin ymmärtää. Jokaisella rodulla on yksilöllisiä ominaisuuksia – jotkin ovat täydellisiä vahtikoiria ja toiset puolestaan lempeitä köllöttelijöitä.
Jos harkitset suuren tai erittäin suuren koiran hankkimista, sinun kannattaa tiedostaa suurempien koirien ainutlaatuiset ominaisuudet ja terveydelliset näkökohdat. Katso myös suuren koiran omistamisen stereotypioiden ulkopuolelle, jotta löydät sinulle parhaiten sopivan rodun. Kuten aina, muista, että jokainen koira on erilainen ja sitä tulisi arvioida oman ainutlaatuisuutensa perusteella.
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Mitä erilaisia suuria koiratyyppejä on olemassa?
Rauhalliset suuret koirarodut
Rauhallisimpia suuria koirarotuja ovat muun muassa pyreneittenkoira, joiden tiedetään koulutettuna olevan kärsivällisiä seuralaisia koko perheelle, ja newfoundlandinkoira, joka on yksi koiramaailman lempeistä jättiläisistä. Sekä pyreneittenkoirat että newfoundlandinkoirat voivat olla erityisen suuria tai jättikokoisia koirayksilön koon mukaan.
Perhekoirat
Jos etsit isoa koirarotua, joka sopii erinomaisesti lapsiperheille, voit harkita bernhardinkoiraa, joka tunnetaan seurallisuudestaan, avoimuudestaan ja valppaudestaan – sekä perhettä turvaavasta syvästä haukusta. Älä koskaan jätä mitään koiraa yksin pienten lasten kanssa.
Työkoirat
Työkoirat ovat yleinen suurten koirarotujen tyyppi, johon kuuluu älykkäitä ja tasapainoisia rotuja, kuten saksanpaimenkoira.
Ajokoirat
Ajo- ja metsästyskoirat ovat yleisiä suuria koirarotuja. Näitä ovat muun muassa vihikoira ja basset hound, jotka voivat olla sekä keskikokoisia että suuria rotuja, ja ne tunnetaan hyvästä jäljityskyvystään ja hajuaististaan.
Suojelukoirat
Suojelukoirarodut, kuten rottweiler, ovat vahvoja ja suojelunhaluisia, mikä tarkoittaa, että ne seuraavat sinua tarkasti silmällä.
Koirat ilman karvanlähtöä
Suuria koiria, joista ei lähde karvaa, ovat muun muassa airedalenterrieri ja barbet, joita voi olla useita kokoja aina keskikokoisista suuriin ja maksikokoisiin. Nämä vaativat paljon hoitoa, mutta niistä ei lähde niin paljon karvaa kuin muista.
Erittäin suuret koirat
Jos haluat todella suuren koiran, voit harkita jotakin jättiläiskoiraroduista, kuten anatoliankoiraa.
Suuria koirarotuja koskevien stereotypioiden kumoaminen
Suuriin koiriin liittyy usein stereotypioita. Tämä johtuu mediassa levinneistä väärinkäsityksistä ja ihmisten vähäisistä kokemuksista kyseisistä suuremmista roduista. Todellisuudessa jokainen koira on ainutlaatuinen, ja kuten jokaisen pennun kohdalla, vaikka genetiikalla ja rodulla on oma osuutensa, koulutus ja ympäristö vaikuttavat käyttäytymiseen valtavasti. Muista, että koiran koosta riippumatta sinun on aina lähestyttävä ja kohdeltava sitä kunnioittavasti ja ystävällisesti.
Tässä on joitakin suuriin ja erittäin suuriin koirarotuihin liittyviä yleisiä stereotypioita:
Aggressiivisuus
Yksi yleisimmistä stereotypioista on, että isot koirat ovat aggressiivisia tai vaarallisia. Vaikka tietyillä roduilla voi olla voimakas suojeluvaisto, aggressiivisuus ei ole luontaista pelkästään koon perusteella. Asianmukainen koulutus, sosiaalistaminen ja vastuullinen omistajuus vaikuttavat ratkaisevasti koirien käyttäytymiseen, samoin kuin se, miten ihmiset suhtautuvat koiriin ja ovat vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Vaikea käsitellä
Suurten koirien uskotaan usein olevan haastavia käsitellä kokonsa ja voimansa vuoksi. Vaikka on ehdottomasti totta, että joidenkin suurten koirien hallintaan tarvitaan enemmän fyysistä voimaa, hyvin käyttäytyvää koiraa on helppo käsitellä asianmukaisella koulutuksella ja johdonmukaisella opastuksella.
Paljon energiaa
Suuria koiria pidetään usein erittäin energisinä ja jatkuvaa liikuntaa vaativina. Vaikka jotkin rodut ovatkin aktiivisia ja vaativat säännöllistä liikuntaa, toiset taas voivat olla rauhallisempia ja viihtyä paremmin rennossa elämäntyylissä.
Soveltumattomuus perheille
Tärkeintä minkä tahansa koiran tuomisessa lapsiperheeseen on varmistaa, että koulutat ja sosiaalistat koiran oikein samalla kun opetat lapsia toimimaan kunnioittavasti vuorovaikutuksessa koiran kanssa. Lapsia ei saa koskaan jättää yksin koiran kanssa ilman aikuisen valvontaa, olipa koira minkä kokoinen tai kuinka hyvin koulutettu tahansa. Monet suuret koirat, jotka ovat lempeitä ja kärsivällisiä, sopivat hyvin koulutettuina mihin tahansa perheeseen.
Lyhyempi elinikä
Tämä stereotypia on valitettavasti totta suurikokoisten koirien kohdalla. Kokonsa vuoksi ne vanhenevat nopeammin, mikä tarkoittaa, että ne eivät elä yhtä pitkään kuin pienemmät rodut. Jokainen koira on kuitenkin erilainen, ja jos ylläpidät koirasi terveyttä ja hyvinvointia, saatat pystyä pidentämään sen elinikää.
Oletko koskaan miettinyt, mikä on maailman suurin koirarotu?
Tutustutaanpa Amerikan kennelliiton suurimpien koirarotujen listaukseen, aina korkeimmasta painavimpaan.
Maailman suurin koirarotu: irlanninsusikoira
- Irlanninsusikoira on maailman suurin koirarotu korkeuden mukaan mitattuna
- Ne tunnetaan lempeinä ja korkeina jättiläisinä, ja uroskoiran säkäkorkeus voi olla jopa 81 cm
- Irlanninsusikoirilla on pitkä historia, ja niitä on ollut olemassa jo muinaisen Rooman ajoilta – ne eivät kuitenkaan ole parhaita vahtikoiria, sillä ne eivät suhtaudu vieraisiin varauksella
Erittäin suuret koirarodut: bernhardinkoira ja tanskandoggi
- Erittäin suurten rotujen joukossa ovat bernhardinkoira ja tanskandoggi, jotka ovat massiivisia ja seurallisia kumppaneita
- Urospuolisten bernhardinkoirien säkäkorkeus voi olla 76 cm tai jopa enemmän
- Tanskandoggiurokset voivat kasvaa jopa 81 cm korkeiksi
Painon mukaan suurin koirarotu: boerboel
- Boerboel on painon mukaan suurin koirarotu niin uroksena kuin naaraana
- Sekä uros- että naaraspuoliset boerboelit voivat painaa 68–90 kg tai jopa enemmän
- Boerboelien tiedetään olevan kotinsa ja perheidensä kiivaita suojelijoita, jotka ovat myös erittäin hyvin koulutettavissa
Miksi valitsisit suuren koiran?
On olemassa monia hyviä syitä valita suurikokoinen koira. Tässä on joitakin tärkeitä tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon ennen päätöksen tekemistä:
Tila
Vaikka usein ajatellaan, että suuret koirat tarvitsevat paljon tilaa, jotkin rodut, kuten kanariandoggi, viihtyvät hyvin myös pienemmässä asunnossa, kunhan ne pääsevät säännöllisesti lenkille. Toiset suuret koirarodut, kuten karkeakarvainen slovakianseisoja, tarvitsevat sen sijaan ulkotilaa. Tämä rotu voi olla myös keskikokoinen koira.
Suojelijan vaistot
Jos mietit, mitkä suuret koirarodut sopivat perheille, saatat toivoa, että koira olisi suojelunhaluinen ja huolehtiva. Tämä on yleinen piirre joillekin suurille roduille, kuten dobermanneille, jotka voivat olla myös keskikokoisia koirayksilön mukaan. Tähän on kuitenkin monia poikkeuksia, sillä jotkut suuret koirat ovat yksinkertaisesti suuria pehmoja, kuten irlanninsusikoira.
Älykkyys
Monet suuret koirat ovat erittäin älykkäitä ja hyvin koulutettavissa, joten niillä on usein esimerkiksi paimennus- ja jäljitystaitoja, jotka tekevät niistä loistavia työkoiria ja samalla rakastettuja perheenjäseniä.
Leikkisät persoonallisuudet
Koostaan huolimatta monet suuret rodut säilyttävät leikkisän ja pentumaisen käytöksensä, mikä tuo iloa ja hauskanpitoa kotiisi.
Seikkailunhalu
Jos pidät ulkoilusta, suurikokoisesta koirasta tulee erinomainen seikkailukumppani. Ne tykkäävät liikkua ja pysyvät taatusti mukana menossa.
Millaisia terveysongelmia suurilla koirilla voi esiintyä?
Suurta koiraa harkitsevan on huomioitava joitakin yleisiä terveysongelmia. Jokainen koira on ainutlaatuinen, ja tämä pätee myös niiden terveysongelmiin. Suurilla koiraroduilla on kuitenkin tiettyjä yleisiä vaivoja, joista jokaisen mahdollisen omistajan on oltava tietoinen. Säännölliset eläinlääkärin tarkastukset ja asianmukainen hoito, mukaan lukien nivelrikkoisten koirien hoitaminen, voivat auttaa hallitsemaan näitä mahdollisia ongelmia.
Lonkan kehityshäiriö
Monet suuret koirat, kuten saksanpaimenkoira, voivat olla alttiita lonkan kehityshäiriölle. Tämä geneettinen sairaus johtuu huonosti muodostuneesta lonkkanivelestä ja johtaa nivelrikkoon. Oireet vaihtelevat jäykkyydestä liikunnan välttelyyn, mutta hyvä painonhallinta ja niveliä tukevat lisäravinteet voivat olla avuksi. Hyvämaineisten kasvattajien pennut seulotaan näiden geneettisten ongelmien varalta, jotta mahdolliset omistajat voivat valmistautua niihin.
Turvotus
Syvärintaiset koirarodut, kuten tanskandoggi, ovat alttiimpia turvotukselle, joka tarkoittaa koiran vatsan äkillistä ja hengenvaarallista paisumista. Turvotus johtuu usein liian suuren ruokamäärän syömisestä liian nopeasti tai liikunnasta liian lähellä ruokailua. Voit pienentää tätä riskiä antamalla koiralle pienempiä aterioita ja välttämällä raskasta liikuntaa heti aterioiden jälkeen.
Sydänsairaudet
Muut nivelvaivat
Lonkan kehityshäiriön lisäksi suurten koirien koko ja paino voivat aiheuttaa ylimääräistä rasitusta nivelille, mikä voi johtaa nivelrikon kaltaisiin vaivoihin. Terveellisen painon ylläpitäminen ja niveliä tukevien lisäravinteiden tarjoaminen voivat tuoda koiralle helpotusta.
Lihavuus
Tämä voi olla merkittävä huolenaihe monille suurille koiraroduille, erityisesti sellaisille roduille kuin labradorinnoutajat ja kultaisetnoutajat, joita pidetään sekä keskikokoisina että suurina koirarotuina niiden koon vaihtelun vuoksi. Ylipaino rasittaa niveliä ja pahentaa muita terveysongelmia. Jos koira on ylipainoinen, se on myös alttiimpi muille terveysongelmille, kuten sydänsairauksille. Voit ehkäistä lihomista seuraamalla koirasi ruokavaliota, huolehtimalla säännöllisestä liikunnasta ja keskustelemalla eläinlääkärin kanssa räätälöidystä ravitsemussuunnitelmasta. Säännöllisissä tarkastuksissa tulisi keskustella painosta ja ravitsemuksesta koiran yleisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.
Mitä fyysisiä ominaispiirteitä suurilla koiraroduilla voi olla?
Suurikokoisissa koirissa on monipuolinen valikoima esteettisiä tai ulkonäöllisiä eroja, mukaan lukien turkkityypit, värit ja kasvonpiirteet. Jos olet mieltynyt tietynlaiseen suuren koiran ulkonäköön, joillakin alla olevilla tekijöillä voi olla merkitystä päätöksen tekemisessä.
Suosittuja suuria koirarotuja
akita
Rikkaan japanilaisen perimän omaavat akitat ovat suuria ja voimakkaita koiria. Vaikuttavasta ulkonäöstään ja uskollisuudestaan huolimatta akitat voivat olla yllättävän lempeitä ja kärsivällisiä, vaikkakin luonteeltaan itsenäisiä.
Aidi
Nämä valppaat, lihaksikkaat ja vankkarakenteiset koirat kasvatettiin alkujaan vartioimaan karjaa Atlasvuorilla Pohjois-Afrikassa. Aidit, kuten useimmat tämän kokoiset koirat, nauttivat päivittäisistä kävelylenkeistä, leikeistä ja aktiviteeteista, jotka antavat niille sekä fyysisiä että henkisiä virikkeitä.
Tanskandoggi
Tämä on yksi suosituimmista suurista koiraroduista, joka tunnetaan majesteettisesta ulkonäöstään ja lempeästä luonteestaan. Tanskandoggeilla on koostaan huolimatta suloinen ja hellä luonne, mikä tekee niistä koulutettuna erinomaisia kumppaneita koko perheelle. Tanskandoggit tunnetaan uskollisuudestaan ja rakkaudestaan ihmisperheenjäseniään kohtaan, ja ne muodostavat vahvan siteen, joka kestää läpi koko elämän.
Bernhardinkoira
Nämä ovat suosittuja suuria koiria, joita arvostetaan erityisesti niiden lempeän ja seurallisen luonteen vuoksi. Vaikuttavasta ulkonäöstään huolimatta bernhardinkoirat ovat hyvin lempeitä ja kärsivällisiä, etenkin lasten kanssa. Lämpimän ja rakastavan persoonallisuutensa sekä tunnetun rohkeutensa ansiosta bernhardinkoira on erinomainen valinta niille, jotka etsivät suurta ja lempeää jättiläistä.
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