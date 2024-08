Mille koirat ovat allergisia?

On monia asioita, joille koirat ovat yleensä allergisia. Niitä ovat ympäristön tekijät, kuten höyhenet, homeet ja punkit, ja osa niistä voi olla kausittaisia – kuten ruoho tai siitepöly. Niitä ovat myös tietyt ruoat, kuten jotkin maitotuotteet, naudanliha, kana, muna, soija ja jotkin viljat. Allergisia reaktioita ilmenee, jos koira on herkistynyt jollekin varhain elämässään ja saa siitä tämän jälkeen haittavaikutuksen. Tunnistamalla allergisten reaktioiden varhaiset merkit löydät suuremmalla todennäköisyydellä hoidon tähän elinikäiseen vaivaan.

Miten koirani mahdolliset allergiat testataan?

On tärkeää, että viet koirasi eläinlääkärille, jos epäilet, että se on allerginen jollekin. Eläinlääkäri esittää sinulle kysymyksiä saadakseen lisätietoa koiran oireista ja tekee sitten eri testejä saadakseen selville, mikä allergeeni on kyseessä. Testeihin voivat sisältyä ihon raaputuskokeet ja verikokeet, ja jos eläinlääkäri epäilee ruoka-allergiaa, hän määrää koirasi 8–12 viikon eliminaatioruokavaliolle.

Eläinlääkäri voi tunnistaa, mikä ruoka laukaisee koiran allergisen reaktion, kun koiralle annetaan täysin uutta ruokaa, sitten aiempia ruokia yksi kerrallaan ja tulosta seurataan.

Koiran ihon hoitaminen

Koiran ihon hoitamiseen on joitakin yksinkertaisia keinoja, jotka auttavat lievittämään allergisia reaktioita ja varmistamaan sen mahdollisimman hyvän terveyden. Koiran säännöllinen pesu erikoisshampoolla auttaa pitämään koiran puhtaana ja voi rauhoittaa ihoa ja lievittää sen oireita välittömästi. Lääkehoitoa varten on saatavilla myös paikallisia hoitotuotteita, kuten geelejä ja voiteita.

Voit tukea koiraasi myös antamalla sille ravinteikasta ruokaa, jonka tiedetään tukevan koirien ihon terveyttä. Se sisältää omega 3- ja omega 6 -rasvahappoja, joilla on tärkeä merkitys terveen ihon ylläpitämisessä, antioksidantit ja aloe vera, jota pidetään hyödyllisenä lisänä joidenkin iho-ongelmien hallinnassa.

On tärkeää keskustella eläinlääkärin kanssa, jos koira on kutissut tai raapinut itseään usean päivän ajan, ja voit keskustella eläinlääkärin kanssa milloin tahansa saadaksesi lisätietoa koirasi ihon hoidosta.