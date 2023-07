Olipa koirasi siis vielä pentu tai täysikasvuinen, on tärkeää ottaa huomioon, miten paljon liikuntaa se tarvitsee joka päivä. Kukaan ei tunne lemmikkiäsi paremmin kuin sinä, mutta jos joskus pohdit, saako koirasi riittävästi liikuntaa, tässä on joitakin hyödyllisiä vinkkejä.

Lähtökohtana on koirasi rotu. Eri roduilla on erilainen energiataso ja erilaiset liikuntaan liittyvät tarpeet. Lisäksi koirasi aktiivisuus vaihtelee sen iän ja terveyden mukaan. Koirien vauhti hidastuu iän myötä, ja jotkin terveydelliset ongelmat voivat tehdä liikunnasta aiempaa epämukavampaa ja jopa kivuliasta.

Voit aloittaa koirasi päivittäisen liikunnantarpeen selvittämisen tarkkailemalla, miten koirasi käyttäytyy, kun palaatte kotiin kävelyltä. Onko se rauhallisempi? Vaikuttaako se tyytyväiseltä? Jos näin on, ja jos se on iloinen, kun on aika tarttua talutushihnaan ja lähteä ulos, toimit oikein.