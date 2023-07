Koirasi annoskoolla on tärkeä merkitys terveiden elämäntapojen ylläpitämisessä. Vaikka koira liikkuisi kuinka paljon, jos sen annoskoko on liian suuri, sillä on silti taipumusta painonnousuun.

Muista, että koirien suositellut ruokamäärät ovat usein vain suuntaa antavia. Koirasi tarvitsema ruokamäärä voi vaihdella koko sen elämän ajan. Esimerkiksi, jos koirasi paino nousee, saatat vastatoimenpiteenä haluta muuttaa sen päivittäin nauttimaa kalorimäärää. Kun koirasi ikääntyy ja muuttuu vähemmän aktiiviseksi, ruoka-annokset voivat muuttaa kokoaan pienentyneen energiantarpeen myötä.

On tärkeää keskustella eläinlääkärin kanssa, jos olet epävarma koirasi annoskoosta.