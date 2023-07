Kun on kyse pennun tarvitsemasta liikuntamäärästä, tarkan määrän kertominen on hyvin vaikeaa. Yksinkertainen fakta on, että pennun tarvitseman liikunnan määrä vaihtelee yksilöllisesti pennun mukaan.

Lähtökohtana voit kuitenkin pitää koirasi kokoa ja rotua. Pienemmät koirat saavuttavat täysikasvuisuuden yleensä 6–12 kuukauden ikäisinä ja sietävät siksi suurempia liikuntamääriä varhaisemmassa iässä. Suurikokoisiksi koiriksi kasvavien pentujen liikuntamääriä on seurattava huolellisesti pidemmän aikaa. Ne voivat kasvaa nopeasti, mutta saavuttavat täysikasvuisuuden hitaasti. Ne eivät saavuta täysikasvuisuutta ennen kuin 18–24 kuukauden iässä.

Muista aina tarkkailla väsymyksen, ja jopa uupumuksen merkkejä, kun kyse on mistä tahansa pennusta. Ne voivat alkaa tuntea olonsa epämukavaksi tai kipeäksi liiallisen ponnistelun vuoksi, mikä voi viedä hauskuuden leikistä. Jos huomaat, että pentusi alkaa väsyä, lopeta siltä päivältä ja anna sen liikkua hieman vähemmän seuraavana päivänä. Se kehittyy nopeasti.