On erittäin tärkeää tunnistaa, onko koirallasi ylipainoa, ja ryhtyä toimenpiteisiin, sillä ylipainoisella koiralla on suurempi riski saada vakavia ja elämää muuttavia sairauksia. Niitä voivat olla muun muassa diabetes, syöpä ja nivelrikko.

Koira luokitellaan ylipainoiseksi, kun sen paino on 15–20 % ihannepainoa suurempi, ja liikalihavaksi, kun paino ylittyy 30 %. On kuitenkin helppoa aliarvioida koiran paino, joten paras tapa tarkistaa, onko sen paino noussut liikaa, on noudattaa kolmen vaiheen ulkonäköön, tuntuun ja painoon perustuvaa menetelmää.

1) Tarkkaile koiran käytöstä ja muotoa. Onko se jossain määrin veltto tai väsyykö se helposti? Roikkuuko sen vatsa tai voitko nähdä sen vyötärön ja jääkö vatsa kylkiluiden taakse piiloon?

2) Tunnustele sen kylkiluita – voitko tuntea ne kevyesti painamalla?

3) Punnitse koirasi – punnitsemalla koiran säännöllisesti voit seurata, nouseeko sen paino. Eläinlääkäri voi kertoa sinulle koirasi ihannepainon sen nykyisen painon ja Body condition score -pisteytyksen perusteella.