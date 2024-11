Adopter et accueillir un chat ou un chien est un moment exaltant mais aussi un engagement pour la vie. Cela implique d’offrir à son animal un cadre de vie propice à son bien-être, de bien le nourrir et de prendre soin de sa santé en le faisant stériliser et en l’identifiant par exemple.

Pour sa 4ème édition, Royal Canin est partenaire de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie (www.journeemondialecontrelabandon.com) et souhaite faire résonner plus largement cette cause tout en encourageant l'adoption responsable.

Cette année, la Journée mondiale contre l’abandon se déroule le 25 juin 2022, le week-end qui précède le premier grand départ en vacances d’été des Français.

Royal Canin est très engagé en faveur du bien-être animal et cet engagement se concrétise tout au long de l’année par un soutien auprès des refuges et associations, par de la pédagogie auprès du grand public avec notamment l’édition de notre guide sur la possession responsable mais aussi par la mise en avant de la stérilisation ou encore le partenariat avec l’I-CAD pour encourager l’identification des chats et des chiens.



Chaque année, en France, plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnés, soit un toutes les trois minutes avec une estimation de 60 000 abandons au cours de l’été.



A l’approche des vacances d’été, des solutions existent pour faire garder son animal ou l’emmener sur son lieu de vacances.