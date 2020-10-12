Sécurité alimentaire des animaux de compagnie : Questions à poser à votre fabricant

Basée sur notre Campus à Aimargues, notre équipe de nutritionnistes développe et teste de nouvelles formulations en menant des recherches et en utilisant les connaissances du monde entier. Notre approche ouverte et collaborative nous permet de contribuer et de bénéficier des dernières connaissances scientifiques et issues d'observation dans le domaine de la nutrition des animaux de compagnie. Cette collaboration inclut une coopération continue avec le Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Royaume-Uni) et le Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, États-Unis).

Test des aliments

Question de WSAVA : Vos aliments sont-ils testés à l'aide des essais alimentaires de l'AAFCO ou par formulation pour répondre aux profils nutritionnels de l'AAFCO ?

La formulation de nos aliments repose sur la science et l'observation. C'est dans nos deux centres animaliers que nous effectueons des mesures sur l'appétence et la digestibilité des aliments. La santé et le bien-être des animaux vivant dans ces centres sont observés et étudiés en permanence. Nous observons et analysons leurs comportements alimentaires, mais nous ne réalisons jamais de tests intrusifs.

Le respect de la santé et du bien-être des chats et des chiens est au cœur de la philosophie de Royal Canin, interdisant toute expérimentation animale intrusive. Les seuls tests que nous effectuons visent à déterminer les préférences alimentaires, l'appétence et la digestibilité. L’appétence et la digestibilité sont évaluées par les chiens et les chats. Les comportements de ces « dégustateurs professionnels » sont alors soigneusement observés.

Lorsqu'il s'agit de réaliser des essais alimentaires, Royal Canin respecte les normes nutritionnelles à l'échelle mondiale. Outre les normes AAFCO et FEDIAF, les exigences nutritionnelles fixées par le Conseil national de la recherche (NRC) sont également respectées. En Europe, les caractéristiques nutritionnelles des régimes alimentaires vétérinaires sont définies dans la directive 2008/38/EC (directive PARNUTs). Nous avons développé plus de 200 formules différentes, y compris des aliments humides et secs pour les chats et les chiens.

La grande majorité est validée et conforme aux profils nutritionnels et/ou aux essais alimentaires AFFCO et FEDIAF, selon les organismes de réglementation nutritionnelle les plus pertinents. Nous formulons un certain nombre de produits thérapeutiques ou cliniques spécifiques, tels que nos formules pour soutenir les fonctions hépatique et rénale, qui contiennent des niveaux de nutriments précisément adaptés pour répondre aux besoins uniques des chats et des chiens atteints de telles affections. Certains aliments ne respectent pas les directives de l'AAFCO concernant l'adéquation des nutriments pour l'entretien des animaux adultes. Ces aliments contribuent prioritairement à gérer des problèmes de santé plutôt qu'au respect des profils nutritionnels de l'AAFCO.

Dans ces cas, les formules ont toutes subi des tests de produits alternatifs et se sont avérées sûres grâce à des essais cliniques qui démontrent leur efficacité concernant la gestion des processus pathologiques pour lesquels elles sont conçues. Toutes ont été données à des chats ou à des chiens dans le cadre d'essais à long terme, en contribuant à leur épanouissement. Ces aliments sont facilement reconnaissables car ils sont étiquetés pour une alimentation intermittente ou supplémentaire.