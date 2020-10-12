Sécurité alimentaire des animaux de compagnie : Questions à poser à votre fabricant
Si vous ne savez pas comment évaluer la nourriture de votre chat ou de votre chien, il est facile de trouver de l'aide. La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) a créé une boîte à outils nutritionnelle, contenant les questions clés devant être posées aux fabricants pour vérifier la sécurité et la qualité des aliments pour animaux de compagnie.
La nourriture de mon animal de compagnie est-elle sûre ?
L'American Animal Hospital Association (AAHA) et la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) ont publié des directives d'évaluation nutritionnelle qui fournissent des recommandations pour chaque chat et chien.
La boîte à outils nutritionnelle de WSAVA contient des « recommandations sur la sélection des aliments pour animaux de compagnie ». Cette ressource contient les questions clés devant être posées aux fabricants d'aliments pour animaux de compagnie.
Questions de WSAVA à poser aux fabricants1
- Employez-vous un nutritionniste qualifié à temps plein ?
- Quel est le nom et les qualifications de ce nutritionniste ?
- Qui formule les aliments et quelles sont ses références ?
- Vos aliments sont-ils testés à l'aide des essais alimentaires de l'AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) ou par formulation pour répondre aux profils nutritionnels de l'AAFCO ? (Remarque : Les exigences nutritionnelles de la fédération de l'industrie européenne des aliments pour animaux de compagnie sont prises en compte en Europe.)
- Quel type de recherche a été réalisé sur les produits ?
- Les résultats sont-ils publiés dans des revues évaluées par des pairs ?
Les réponses de Royal Canin
Nutritionnistes qualifiés
Questions de WSAVA : Employez-vous un nutritionniste qualifié à temps plein ? Quel est le nom et les qualifications de ce nutritionniste ? Qui formule vos aliments ?
Royal Canin est une entreprise mondiale qui développe des formules nutritionnelles pour les chats et les chiens dans plus de 91 pays et possède des sites de production de pointe dans le monde entier.
Les formulations sont développées par une équipe de nutritionnistes vétérinaires certifiés, de nutritionnistes doctorants et d'associés Royal Canin titulaires d'une maîtrise en nutrition d'animaux de petite taille. Ces équipes sont principalement basées sur le Campus de recherche Royal Canin à Aimargues, en France. Nous travaillons également avec des nutritionnistes pleinement qualifiés dans de nombreux autres pays.
Basée sur notre Campus à Aimargues, notre équipe de nutritionnistes développe et teste de nouvelles formulations en menant des recherches et en utilisant les connaissances du monde entier. Notre approche ouverte et collaborative nous permet de contribuer et de bénéficier des dernières connaissances scientifiques et issues d'observation dans le domaine de la nutrition des animaux de compagnie. Cette collaboration inclut une coopération continue avec le Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Royaume-Uni) et le Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, États-Unis).
Test des aliments
Question de WSAVA : Vos aliments sont-ils testés à l'aide des essais alimentaires de l'AAFCO ou par formulation pour répondre aux profils nutritionnels de l'AAFCO ?
La formulation de nos aliments repose sur la science et l'observation. C'est dans nos deux centres animaliers que nous effectueons des mesures sur l'appétence et la digestibilité des aliments. La santé et le bien-être des animaux vivant dans ces centres sont observés et étudiés en permanence. Nous observons et analysons leurs comportements alimentaires, mais nous ne réalisons jamais de tests intrusifs.
Le respect de la santé et du bien-être des chats et des chiens est au cœur de la philosophie de Royal Canin, interdisant toute expérimentation animale intrusive. Les seuls tests que nous effectuons visent à déterminer les préférences alimentaires, l'appétence et la digestibilité. L’appétence et la digestibilité sont évaluées par les chiens et les chats. Les comportements de ces « dégustateurs professionnels » sont alors soigneusement observés.
Lorsqu'il s'agit de réaliser des essais alimentaires, Royal Canin respecte les normes nutritionnelles à l'échelle mondiale. Outre les normes AAFCO et FEDIAF, les exigences nutritionnelles fixées par le Conseil national de la recherche (NRC) sont également respectées. En Europe, les caractéristiques nutritionnelles des régimes alimentaires vétérinaires sont définies dans la directive 2008/38/EC (directive PARNUTs). Nous avons développé plus de 200 formules différentes, y compris des aliments humides et secs pour les chats et les chiens.
La grande majorité est validée et conforme aux profils nutritionnels et/ou aux essais alimentaires AFFCO et FEDIAF, selon les organismes de réglementation nutritionnelle les plus pertinents. Nous formulons un certain nombre de produits thérapeutiques ou cliniques spécifiques, tels que nos formules pour soutenir les fonctions hépatique et rénale, qui contiennent des niveaux de nutriments précisément adaptés pour répondre aux besoins uniques des chats et des chiens atteints de telles affections. Certains aliments ne respectent pas les directives de l'AAFCO concernant l'adéquation des nutriments pour l'entretien des animaux adultes. Ces aliments contribuent prioritairement à gérer des problèmes de santé plutôt qu'au respect des profils nutritionnels de l'AAFCO.
Dans ces cas, les formules ont toutes subi des tests de produits alternatifs et se sont avérées sûres grâce à des essais cliniques qui démontrent leur efficacité concernant la gestion des processus pathologiques pour lesquels elles sont conçues. Toutes ont été données à des chats ou à des chiens dans le cadre d'essais à long terme, en contribuant à leur épanouissement. Ces aliments sont facilement reconnaissables car ils sont étiquetés pour une alimentation intermittente ou supplémentaire.
Contrôle qualité et recherche sur les produits
Questions de WSAVA : Quelles mesures spécifiques de contrôle qualité appliquez-vous pour garantir la cohérence et la qualité de vos ingrédients et du produit final ? Quel type de recherche a été réalisé sur les produits ? Les résultats sont-ils publiés dans des revues évaluées par des pairs ?
Du début à la fin, les possesseurs d'animaux peuvent être certains que Royal Canin fournit une nourriture pour animaux de compagnie sûre et de haute qualité. Notre processus de contrôle qualité rigoureux peut inclure une plusieurs des analyses non intrusives suivantes, en fonction du profil de l'aliment :
- Essais d'appétence
- Essais de digestibilité
- Essais de sursaturation relative (urinaire)
- Qualité et consistance des selles
- Analyse des acides aminés
- Analyse des acides gras
- Études toxicologiques et données de stabilité
- Essais cliniques d'efficacité en collaboration avec des vétérinaires et des possesseurs d'animaux de compagnie
- Paramètres sanguins (le cas échéant)
- Recherche évaluée par des pairs
- Essais sur le terrain en collaboration avec des éleveurs et des professionnels
La qualité du produit commence par l'audit de chaque ingrédient provenant de tous les fournisseurs. Nous nous approvisionnons en ingrédients locaux dans la mesure du possible, même si la sécurité et la qualité des ingrédients restent notre priorité. Avant d'entrer sur nos sites de production, tous les ingrédients sont systématiquement analysés par des techniciens qualifiés pour confirmer leur qualité et leur sécurité.
L'un des principaux tests de sécurité des produits est la spectroscopie infrarouge (NIRS), un outil d'analyse qui compare « l'empreinte » d'un ingrédient à une vaste base de données interne de normes. Si les résultats NIRS d'un l'ingrédient ne sont pas conformes à la norme, l'ingrédient est rejeté avant son déchargement.
Des tests complémentaires au NIRS sont également réalisés. C'est la cas des tests de mycotoxines (relatifs à la croissance fongique) sont effectués sur tout ingrédient ou matière première susceptible d'être affecté(e) et donc compromettre le bien-être des chats ou des chiens.
Nous accordons également une attention particulière à la circulation des employés dans nos usines de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie. Le zonage strict est une autre façon de maintenir la qualité et la sécurité de nos aliments, en veillant à ce que des éléments indésirables posant un risque biologique ou physique ne soient pas transportés d'une zone à une autre. Les zones sont divisées en zones dédiées aux opérations suivantes :
- La réception, les tests et le traitement des matières premières
- La mesure initiale ainsi que le dosage, le mélange et le broyage des matières premières
- Le « traitement thermique » ou cuisson
- La déshydratation, l'enrobage et le refroidissement (fabrication d'aliments secs)
- L'emballage et le stockage
Garantir la sécurité sur tous les sites
Nos mesures de sécurité strictes ne s'arrêtent pas là. Notre réseau de laboratoires à la pointe de la technologie effectue des analyses détaillées de tous les ingrédients et produits finis provenant de tous nos sites de fabrication du monde entier . Grâce à ce réseau mondial de laboratoires, nous pouvons suivre les tendances et être des risques potentiels dans tous nos sites de production. Cela nous permet également de continuellement affiner nos processus en termes de sécurité alimentaire, d'innover et améliorer les méthodes de contrôle de qualité afin de produire de meilleurs aliments.
Les sites de fabrication de Royal Canin respectent et dépassent de nombreuses normes d'assurance qualité, établies à la fois par des organismes d'accréditation externes et par nos propres réglementations Mars Petcare. En voici certaines :
- Contrôles de sécurité alimentaire HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
- Norme de bonnes pratiques de fabrication et principes généraux d'hygiène alimentaire (GMP/GHP)
- Normes de qualité et de sécurité alimentaire Mars
L'application de normes élevées comme celles-ci nous permet d'atteindre des niveaux élevés de précision, de qualité, de progrès environnemental et, surtout, de sécurité alimentaire. Avec plus de 500 000 analyses annuelles réalisées sur les matières premières et les produits finis, nous ne faisons aucune concession sur la qualité et la sécurité alimentaire de nos aliments pour chats et chiens.
