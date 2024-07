Comprendre les sous-produits contenus dans les aliments pour chats et chiens

Que sont les sous-produits contenus dans les aliments pour chats et chiens ?

Le terme « sous-produits » est utilisé pour décrire un ingrédient qui est produit en parallèle à un autre. L'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) définit les sous-produits comme « des produits secondaires fabriqués en plus du produit principal ».1 Ceux-ci peuvent être d'origine végétale ou animale et comprennent notamment la farine de maïs, la pulpe de betterave, les organes, les huiles de poisson et les protéines de volaille.

Les sous-produits animaux sont indiqués dans la législation de l'UE comme des ingrédients non destinés à la consommation humaine. L'utilisation prévue les définit ainsi, par exemple un rein est considéré comme un sous-produit animal lorsqu'il est intégré à de la nourriture pour animaux de compagnie et un produit carné lorsqu'il est consommé par l'homme.

Cela ne signifie pas que les sous-produits sont dangereux pour la consommation, ni qu'ils manquent de nutriments comme certains pourraient le croire. C'est simplement qu'ils ne faisaient pas partie du produit primaire destiné à la consommation humaine.

Quelle est la valeur nutritionnelle des sous-produits ?

Beaucoup pensent que les chiens ou les chats apprécieront le blanc de poulet ou les meilleurs morceaux de steak de la même manière que nous. Toutefois, les ingrédients les plus appréciés par les humains ne sont pas toujours les plus nutritifs pour les animaux de compagnie.

Les sous-produits peuvent fournir de nombreuxnutriments de haute qualité, essentiels à la santé des chats et des chiens. Par exemple, le foie peut fournir à lui-seul du fer, des vitamines B (en particulier B12) et de la vitamine A. Ces nutriments favorisent la santé du système nerveux, de la peau, la croissance, la formation des globules rouges et de la vision. Les algues, en revanche, sont une excellente source de glucosamine, qui est essentielle pour la mobilité et le soutien des articulations chez les chats et les chiens.

Ce ne sont pas les seuls nutriments qui sont issus des sous-produits. En effet, beaucoup peuvent fournir des nutriments clés tels que les protéines, les graisses, les minéraux et les vitamines qui jouent un rôle vital dans le développement continu des organes et des tissus musculaires, en soutenant le système immunitaire et en fournissant de l'énergie.