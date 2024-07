Si l’odorat du chat est beaucoup plus développé que chez l’Homme, il n’en est pas de même pour le goût. L'humain possède en effet 9 000 bourgeons gustatifs tandis que la bouche du chat n’en comporte que 470 : le chat est donc très peu sensible aux saveurs sucrées et salées.C’est donc avant tout par l ’odorat que le chat choisit son alimentation , grâce à une muqueuse olfactive 6 fois plus sensible que celle de l’homme. L’odeur de l’aliment est donc un véritable repère pour lui.Autre sens intervenant dans son choix alimentaire : la sensation en bouche qui se dévoile à votre chat dès le premier contact avec l’aliment : en effet la dentition particulière et ses papilles situées sur le dessus de la langue du chat lui donnent une grande sensibilité tactile. Cette sensation peut s'avérer discriminante dans le choix alimentaire et certains chats seront plus sensibles aux sensations de croquant liées à la texture de l’aliment, à sa forme ou à sa taille