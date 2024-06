Plus de fibres pour stimuler le transit

La qualité des fibres est essentiel

Un chat d’intérieur n’a généralement pas l’occasion de manger de l’herbe comme un chat qui sort, alors il faut que son alimentation quotidienne lui apporte assez de fibres pour lutter contre la constipation favorisée par les poils. Pour lutter efficacement contre la formation de boules de poils, la quantité de fibres doit être au moins doublée par rapport à un aliment standard. Des croquettes ou aliment humide enrichis en fibres peut augmenter de plus de 70 % la quantité de poils éliminée par voie fécale par rapport à un aliment classique !Toutes les fibres ne se ressemblent pas ! Elles diffèrent par leur composition chimique, leur capacité à être « digérées » par la flore bactérienne du tube digestif et leur aptitude à fixer l’eau. Toutes ne sont pas également efficaces pour stimuler le transit et lutter contre la constipation du chat.Certaines fibres jouent un rôle laxatif particulier : il s’agit de fibres capables de fixer l’eau pour former un gel qui facilite la progression et l’élimination des matières fécales. Les fibres de psyllium, souvent utilisées en médecine humaine, sont également utilisables chez le chat dont le transit est ralenti. Elles ont un effet « lubrifiant ».Pour que la flore digestive conserve un bon équilibre, il faut aussi fournir des fibres qui servent à nourrir les bactéries de l’intestin (ex : fructo-oligosaccharides, inuline…). Ces fibres sont appelées des « prébiotiques », parce qu’elles « donnent vie » aux micro-organismes.Associées à des fibres visqueuses (elles ne stagnent plus dans l’estomac ou l’intestin du chat) et insolubles qui augmentent l’humidité des selles et la texture des crottes (ex. : pulpe de betterave, psyllium), les fibres cellulosiques fibres visqueuses et insolubles permettent de lutter contre la constipation.