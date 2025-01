Qu'est-ce que le virus de l'immunodéficience féline ?

Le virus de l'immunodéficience féline (FIV) est également appelé sida du chat. Il est important de noter que le FIV ne se transmet pas à l'homme même si 1 à 5 % des chats sont porteurs du virus.

Dès lors qu'un chat est infecté par le FIV, il le reste pour la vie.

Comment le FIV se propage-t-il parmi les chats ?

Le FIV se transmet lorsque les chats se battent et se mordent. Le virus est donc plus répandu chez les jeunes chats non stérilisés qui vivent à l'extérieur, en particulier lorsqu'ils cherchent à défendre leur territoire. Les chatons peuvent parfois se voir transmettre l'infection par leur mère, mais la plupart d'entre eux peuvent l'éliminer avant l'âge de six mois.

Il peut également se transmettre par les transfusions sanguines si le sang n'a pas été préalablement analysé.

Que se passe-t-il si les chats sont infectés par le virus de l'immunodéficience féline ?

Le FIV progresse très lentement sur plusieurs années, en détruisant les globules blancs chez le chat. Autrement dit, ce dernier perd sa capacité à combattre la maladie. Les défenses immunitaires affaiblies deviennent vulnérables face aux infections secondaires tandis que l'organisme du chat perd sa capacité à lutter contre les maladies courantes.

L'homme peut-il attraper le FIV ?

Bien que le FIV soit apparenté au VIH chez l'homme, il est impossible que le virus FIV du chat passe d'une espèce à l'autre et infecte l'homme. Le FIV n'affecte que les chats et ne peut être transmis aux espèces animales ni aux êtres humains.

Puis-je faire vacciner mon chat ou mon chaton contre le FIV ?

En France, il n'existe pas de vaccin contre le virus de l'immunodéficience féline.

Pour connaitre les vaccins qui doivent être administrés à votre chat, parlez-en à votre vétérinaire qui établira le type de vaccin et le calendrier vaccinal en fonction du mode de vie de votre chat.

Liste des principaux vaccins :

le Coryza qui comprend l'herpèsvirus félin (FHV), le calicivirus félin (FCV) et une bactérie (Chlamydophila felis)

la panleucopénie féline (FPV)

la leucose féline ou leucémogène félin (FeLV)

Les chats positifs au FIV peuvent-ils vivre au contact d'autres animaux ?

Bien que le FIV ne se transmette pas facilement entre chats (uniquement par des morsures profondes et non par le partage de nourriture ou d'autres interactions normales), un chat FIV positif ne devrait être adopté que dans un foyer où il sera l'unique chat.



Comme le FIV ne peut être transmis à l'homme ou à d'autres animaux non félins, un chat FIV positif peut partager son environnement avec un chien ou un autre animal de compagnie.