Stérilisation du chaton à l’âge adulte

5. Faites du repas un moment ludique

Comme les chatons sont plus gourmands après l'opération, c'est le moment idéal pour introduire des puzzles de nourriture dans leur routine. Placez les croquettes à l'intérieur du puzzle et laissez votre chaton chercher la solution pour récupérer la nourriture. Cela le rendra plus actif, tout en réduisant son stress et son ennui - c'est une solution bénéfique pour la santé de votre chaton.