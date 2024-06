Comment protéger un chaton ayant des défenses immunitaires affaiblies

Dans ses premières heures de vie, il est primordial qu’un chaton puisse téter très rapidement le colostrum, le premier lait de la mère qui va lui apporter les anticorps indispensables pour se défendre contre les virus et les bactéries présents dans son environnement. Les maladies infectieuses se développent plus facilement chez les chatons lorsque l’absorption de colostrum est insuffisante.

Pendant les cinq premières semaines, le taux d'anticorps transmis par la mère est élevén, ce qui protège le cgaton des maladies. Mais au cours des semaines, cette immunité transmise par la mère diminue progressivement alors que les propres défenses immunitaires du chaton ne sont pas encore totalement opérationnelles. Il est alors temps d’administrer les premiers vaccins au chaton âgé de deux mois environ pour lui permettre de lutter contre les maladies les plus dangereuses : typhus du chat et coryza.



Il y a donc une période délicate à passer, où le chaton est très vulnérable aux maladies infectieuses, appelée « trou immunitaire », a une durée variable selon la qualité de l’immunité transmise par la mère et la quantité de colostrum absorbé au départ.



Au cours de la période critique, il faut faire très attention à l’hygiène du lieu où vivent les chatons : nettoyage et désinfection rigoureuses de la maternité, matériel d’entretien réservé à cet usage, etc. Un rappel des vaccinations sera généralement effectué à la fin de la période critique, vers 3 mois. Le protocole exact de vaccination des chatons doit être discuté avec le vétérinaire.



Cette déficience d’anticorps chez le chaton coïncide souvent ave leur adoption qui a lieu aux alentours de 12 semaines. La séparation d’avec leur fratrie, le changement de lieux, de conditions de vie, les bactéries induites par ce nouvel environnement provoquent souvent un stress chez le jeune animal et un « choc » immunitaire pour son organisme encore fragile. On constate parfois des diarrhées ou pertes de poids qui surviennent généralement après avoir ramené un nouveau chaton à votre domicile.

Donner au chaton une nourriture adaptée pour développer son système immunitaire fragile

Pendant la période du trou immunitaire, la qualité de l'alimentation joue un grand rôle dans l'immunité : une alimentation adaptée aidera les chatons à acquérir de bonnes défenses immunitaires rapidement et peut rendre le "déficit immunitaire" beaucoup plus facile à gérer.Un aliment adapté, spécialement conçu pour contenir des nutriments clés tels que des antioxydants et des prébiotiques (un type de fibre qui "nourrit" les bactéries bénéfiques du tube digestif), aidera votre chaton en renforçant ses défenses naturelles. Les chatons nourris avec un aliment de croissance contenant des antioxydants (vitamine E, vitamine C, taurine, lutéine…) présentent une meilleure réponse immunitaire post-vaccinale : leur production d'anticorps est plus importante et plus rapide qu'en l'absence de supplémentation, même si tous les individus ne réagissent pas de la même façon.