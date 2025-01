Grâce à la popularité croissante des appartements acceptant les animaux de compagnie, de plus en plus de gens songent aux bénéfices d'avoir un chat. Cohabiter en appartement avec un chat peut être une expérience enrichissante et épanouissante, mais avec des avantages et des défis qui lui sont propres. Contrairement aux chiens, les chats ont tendance à être plus indépendants, à se divertir seuls et à s'adapter à la vie dans des espaces restreints lorsqu'ils sont aménagés d'une manière qui leur convient. Ils sont donc parfaitement adaptés à la vie en appartement, où l'accès aux espaces extérieurs peut être limité.