Notre guide sur les chats d'intérieur et domestiques

Sachez que vous devrez rester vigilant·e quant à la nourriture que votre chat d'intérieur consomme. Un régime alimentaire optimal l'aidera à rester en bonne santé, et une activité régulière contribuera à le garder en forme.

Voici cinq principaux conseils pour l'alimentation de votre chat domestique :

1. Trouvez l'alimentation la plus saine possible pour les chats d'intérieur : elle doit être riche en protéines et en fibres.

2. Contrôlez ses portions alimentaires. Divisez les repas sur plusieurs moments de la journée et ce, pour aider votre chat à ne pas trop manger.

3. Essayez l'alimentation mixte. L'alternance entre aliments humides et croquettes peut rendre les repas plus excitants et plus variés.

4. Les chats ne boivent pas beaucoup d'eau ; les aliments humides sont donc un excellent moyen de faire en sorte que votre chat s'hydrate. Cela vient bien évidemment en complément d'une mise à disposition d'une gamelle d'eau en permanence. La déshydratation chronique peut entraîner des problèmes urinaires ou rénaux.

5. Nous les avons mentionnés plus haut, mais l'utilisation de puzzles alimentaires peut empêcher votre chat de grignoter inutilement tout au long de la journée. La stimulation mentale associée à de l'activité physique est un excellent moyen de rendre l'heure des repas un peu plus excitante pour votre compagnon.

Outre une alimentation équilibrée, votre chat doit avoir facilement accès à de l'eau fraîche à tout moment.