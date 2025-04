À la différence des chiots, les chatons n'ont pas besoin d'être promenés, toutefois, il est important qu'ils fassent de l'exercice et donc faire leurs griffes. Les étirements des chats vont souvent de pair avec un autre comportement : les griffades. Ils étirent leurs pattes avant et fléchissent leurs muscles quand ils font leurs griffes. Si votre chaton s'aventure à l'extérieur, il prendra naturellement soin de ses griffes et sollicitera ses muscles en grimpant aux arbres, en escaladant des clôtures ainsi qu'en bondissant et en poursuivant... quasiment tout ce qui bouge.

Jouer et grimper constituent les meilleurs exercices physiques qui soient pour votre chaton. Si vous avez de la place chez vous, un griffoir placé en hauteur l'aidera à rester en forme et actif, tout en lui offrant un endroit amusant où il pourra satisfaire son instinct de griffade (en préservant vos meubles) et ce, même s'il n'a pas accès à l'extérieur. Il existe aussi des modèles d'arbres à chat spécifiquement conçus pour chaton et comprenant une partie griffoir.