Votre chaton ne devrait absolument pas sortir avant une semaine après la fin de ses premiers vaccins soit vers 13 à 14 semaines. Si vous le laissiez sortir avant, votre chat pourrait courir le risque d'attraper des maladies comme la grippe féline (coryza). Cependant, il faudrait dans l'idéal que votre chaton ait environ six mois (et qu'il soit stérilisé) avant de le laisser s'aventurer seul dehors. Les chatons plus jeunes peuvent cependant sortir accompagnés de leur maître.