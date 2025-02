L'idée d'un félin intrépide retournant sur son ex-terrain de jeu pourrait être considérer comme une simple légende urbaine, mais c'est pourtant une vraie éventualité. Malgré tous vos efforts, votre chat essaiera peut-être de regagner son ancien lieu de résidence (et si vous n'avez pas déménagé trop loin, il y arriverait peut-être). Pourquoi les chats retournent-ils dans leur ancienne maison ? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore formé un lien assez fort avec leur nouveau territoire.

Prévenez les nouveaux occupants et vos anciens voisins, et assurez-vous que votre nouvelle adresse et coordonnées soient à jour sur la médaille de votre chat. Et reprenez tout au début, en rétablissant patiemment les nouvelles routines de votre chat : heures de repas, toilettage et jeux. Plus il se sentira à l'aise dans son nouvel espace, moins il sera attiré par l'ancien.