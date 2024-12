Cette question revient tout le temps, au fur et à mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie découvrent comment nourrir les chats et les chiens séparément. Si cela peut vous rassurer : votre chat ou votre chien ne sera pas durablement malade si l'un mange les croquettes de l'autre. Cependant, chaque animal a une nourriture spécifique car ses besoins nutritionnels sont différents de ceux de son colocataire à quatre pattes. Par exemple, les chats ont besoin de taurine (un acide aminé) et ne supporteront pas bien une alimentation destinée aux chiens. De même, la nourriture pour chats est souvent trop riche en matières grasses et entraînera donc une prise de poids chez le chien. Ce n'est donc pas une habitude à encourager.

Quel que soit le scénario auquel vous êtes confronté, voici deux manières d'y mettre fin.