Les meilleurs conseils pour une coexistence pacifique

Portez une attention particulière aux chiennes : Contrairement à ce que les gens pensent, on constate que les femelles sont plus impliquées dans les agressions que les mâles et qu’il est plus difficile de mettre fin à leurs attaques.

Laissez-les établir leur hiérarchie : Permettez-leur d’établir leur propre dynamique et de donner la priorité au chien dominant. Les chiens ont un esprit de meute et doivent avoir une position clairement définie au sein d’un groupe.

Soyez très attentif aux heures de repas : Les affrontements entre chiens ont généralement lieu au moment des repas, car il existe une rivalité entre eux. Dans ces moments, donnez la priorité au chien dominant ou agressif. Vous pourriez même envisager de séparer leurs coins-repas.

Présenter votre nouveau chiot à des chats résidants

Si votre chat résidant connaît et apprécie déjà les chiens, l'introduction sera beaucoup plus facile. Toutefois, vous pouvez faciliter la bonne intégration :

Restez calme et gardez le contrôle : Maintenez votre chien en laisse et attendez qu'il soit calme lorsque vous le présentez pour la première fois. N’oubliez pas de récompenser votre chien pour son calme.

Prévoyez de l’espace: assurez-vous que votre chat ne puisse pas se coincer dans un coin et choisissez une pièce où il se sentira à l’aise avec des endroits idéalement en hauteur pour se retrancher et se cacher.

Donnez-leur du temps : N’essayez pas de forcer votre chat à interagir avec votre nouveau chien. Laissez-le s’approcher à son rythme.

La présentation de nouveaux animaux de compagnie parmi des animaux déjà présents prend du temps, et ce n’est pas toujours une relation facile. Cependant, en vous interrogeant sur le tempérament et les expériences de votre nouveau chien avant de le ramener à la maison et en respectant les besoins de votre nouveau chien et de vos animaux de compagnie déjà présents, vous pourrez progressivement comprendre comment ils vont interagir et s'habituer pour atteindre une relation pacifique et réussie.