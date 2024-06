Le jeu est indispensable au bien-être des chatons vivant en appartement : c’est un élément majeur de leur sociabilisation, de leur équilibre émotionnel et bien sûr un excellent moyen d’augmenter leurs dépenses énergétiques. Découvrez nos conseils pour encourager votre chaton à jouer le plus possible, que vous soyez avec lui ou non ! Un chat est en effet capable de jouer seul s’il dispose de supports adéquats.