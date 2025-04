Mieux comprendre votre chat et ses émotions

Les chats, par rapport aux chiens, ont tendance à être plus subtils dans la façon dont ils expriment leur amour. Une étude récente menée par des chercheurs néerlandais a montré que les chats peuvent éprouver six émotions en commun avec les chiens envers leurs propriétaires : la colère, le dégoût, la peur, la joie, la tristesse et la surprise.

Une étude réalisée en 2015 par l'université d'Oakland a également montré comment les chats sont à l'écoute des émotions de leur propriétaire et réagissent en conséquence. Un être humain souriant a suscité des réactions telles que des ronronnements et des frottements de la part des chats qui ont participé à l'expérience.