Jadis, les chiens étaient souvent très occupés à garder et rassembler les troupeaux, selon les races. Ces activités leur permettaient de faire de l'exercice et de stimuler leur esprit, ce qui leur offrait un bon équilibre. Aujourd'hui, de nombreux chiens vivant en ville mènent une vie plus sédentaire et ont besoin de promenades pour faire de l'exercice et se socialiser. Les balades permettent aux chiens de suivre leurs instincts naturels, comme renifler, explorer et interagir avec différentes personnes et d'autres chiens. Même si vous avez un jardin et que vous pouvez laisser votre chien le parcourir de long en large, se promener dans le quartier reste une aventure passionnante pour votre chiot !

Les jeunes chiots ont un système immunitaire immature et sont sensibles aux maladies graves comme la parvovirose et la maladie de Carré. Jusqu'à ce que votre chiot soit complètement vacciné, utilisez un sac de transport pour l'emmener à l'extérieur ou portez-le pour des courtes sorties dans le jardin. Les odeurs, les sons et les images le fascineront et l'épuiseront même sans que ses pattes ne touchent le sol.

Votre chiot peut s'aventurer à l'extérieur avec vous (toujours sous votre surveillance) dans un endroit sécurisé qu'aucun animal inconnu ne fréquente. Sortir votre chiot en laisse pendant l'apprentissage de la propreté ou pour de courtes explorations lui permet de s'habituer très tôt à être tenu en laisse.