Parvovirus chez le chien

Qu’est-ce que le parvovirus du chien ?

Le parvovirus du chien est très contagieux et il est causé par un virus extrêmement résistant trouvé dans l’environnement externe. Il provoque une gastroentérite grave et des complications hémorragiques fréquentes.

Si une chienne est contaminée pendant la gestation, le virus affectera les fœtus au cours de leur développement. Le virus ne peut pas se répliquer par lui-même et doit donc utiliser d’autres cellules pour se multiplier. Chez les jeunes chiots, le parvovirus du chien colonisera les cellules du tube digestif, car elles se renouvellent rapidement.

Le parvovirus du chien peut être fatal. Il s’agit d’une maladie qui continue d’affecter la population de chiots.

Quels sont les symptômes du parvovirus du chien ?

Un chiot ou un chien atteint de parvovirus peut présenter divers symptômes. Soyez vigilant face aux signes suivants :

Fièvre

Léthargie

Diarrhée (éventuellement sanglante)

Vomissements

Déshydratation

Forte perte de poids

Quelles sont les causes du parvovirus du chien ?

Un chien infecté par le parvovirus en évacue une grande quantité par ses excréments. Plus précisément, 1 g de matières fécales peut contenir jusqu’à 1 million de doses infectieuses, ce qui est suffisant pour infecter 1 million d’animaux dans des conditions expérimentales.

Il peut être transmis par tout être humain, animal ou objet qui entre en contact avec les matières fécales d’un animal infecté.

La maladie elle-même est extrêmement difficile à éliminer d’un environnement extérieur, tel qu’un chenil ou des installations d’élevage canin. Dans certaines conditions, la maladie peut rester contagieuse pendant plusieurs mois, voire plus d’un an.

Puis-je faire vacciner mon chiot contre le parvovirus du chien ?

Une bonne vaccination permet d’éviter le parvovirus du chien. Il est donc important de veiller à ce que votre chiot reçoive les vaccins nécessaires au bon âge.

Les vaccins sont plus efficaces lorsqu'ils sont administrés à dates fixes avec des vaccins de rappel. Habituellement, le programme de vaccination des chiots commence à l’âge de six à huit semaines, le vaccin contre le parvovirus du chien étant administré entre sept et neuf semaines.

Comment savoir si mon chiot a besoin d’être vacciné ?

Certains vaccins sont obligatoires, alors que d’autres sont recommandés, en fonction des risques encourus par votre chiot selon son mode de vie et son environnement. Le vaccin contre le parvovirus du chien est obligatoire ; votre chiot se verra donc administrer cette injection en fonction du programme de vaccination convenu. Votre chiot ne devrait pas être socialisé avec des chiens d’extérieur avant au moins deux semaines après la dernière vaccination.

La vaccination protégera-t-elle toujours mon chien contre le parvovirus du chien ?

Les virus mutent. Certains changent beaucoup, certains modérément et d’autres à peine.

Le parvovirus du chien est stable, ce qui signifie que le vaccin reste le même et n'a pas à être modifié.

Il a évolué depuis son apparition dans les années 1970. Cependant, cette évolution se traduit par de minuscules modifications à la surface du virus (c’est là que le système immunitaire, par exemple les anticorps, va agir). Cela n’a aucun effet sur la protection fournie par la vaccination, ce qui signifie qu’une fois vacciné, votre animal sera protégé contre toutes les mutations du virus.

Existe-t-il d’autres moyens d’empêcher mon chiot de contracter le parvovirus du chien ?

Le parvovirus du chien est très résistant dans l’environnement extérieur. Un centre d’élevage constitue un environnement à haut risque, ce qui signifie que les éleveurs devraient administrer le premier vaccin avant que les chiots ne quittent l'élevage. Cette vaccination aidera à limiter la propagation du parvovirus entre les chiots d’une portée.

Il en va de même pour les chenils, où de nombreux chiens inconnus se retrouvent dans le même environnement. Pour lutter contre d’éventuelles épidémies, les chenils appliquent des mesures sanitaires strictes, notamment :

une conception adéquate des bâtiments avec :

une mise en œuvre du principe de flux direct ; ce qui signifie qu’un circuit à sens unique est adopté dans le secteur des animaux présentant le risque le plus élevé, vers le secteur dans lequel les animaux présentent le risque le plus faible ;

les matériaux du chenil sont résistants, imperméables (antidérapants pour les sols), lisses, isolants, faciles à démonter et à nettoyer ;

une sectorisation ; sections spécifiques pour la maternité, la quarantaine et l’infirmerie.

Un protocole devrait également être en place pour un nettoyage et une désinfection adéquats.

Que faire si je pense que mon chiot souffre ?

Si votre chiot commence à présenter l’un des symptômes du parvovirus du chien, vous devez immédiatement consulter un vétérinaire. Il effectuera un certain nombre d’examens physiques, de tests biochimiques et d’analyses d’urine pour déterminer si votre chiot est infecté et recommander le meilleur traitement.

N’ayez pas peur de demander à votre éleveur si des mesures préventives sont en place avant de récupérer votre chiot. Si vous avez des questions sur le parvovirus, parlez-en à un vétérinaire qui saura vous éclairer sur la maladie, sa prévention et son traitement.