La maladie de Carré chez les chiens

Qu'est-ce que la maladie de Carré du chien ?

La maladie de Carré canine est une maladie virale grave qui peut provoquer une mauvaise toux et de la diarrhée chez votre chiot ou votre chien.

Dans certains cas, les chiens peuvent même développer une pneumonie mortelle ou une paralysie.

Quels sont les symptômes de la maladie de Carré du chien ?

Un chiot ou un chien atteint de la maladie de Carré canine présente différents symptômes.

La maladie de Carré canine peut prendre plusieurs formes, ce qui rend souvent le diagnostic difficile. En général, ces symptômes peuvent être :

Une température élevée

Diarrhée et problèmes digestifs

Vomissements soudains

Léthargie

Abattement

Perte d'appétit

Éternuements, toux et problèmes respiratoires

Problèmes oculaires, cutanés ou nerveux

Quelles sont les causes de la maladie de Carré canine ?

La maladie de Carré canine est transmise par les chiens infectés qui éternuent et toussent ou par contact direct d'urine, de sang ou de salive. Elle peut également se transmettre aux chiens qui partagent les gamelles d'eau ou d'aliments.

Puis-je faire vacciner mon chiot contre la maladie de Carré du chien ?

Une bonne vaccination permet d'éviter la maladie de Carré du chien. Il est donc important de veiller à ce que votre chiot reçoive les vaccins nécessaires au bon âge.

Dans la plupart des cas, le programme de vaccination des chiots peut commencer à l'âge de six à huit semaines. Le vaccin contre la maladie de Carré du chien est habituellement administré entre sept et neuf semaines, avec un rappel entre onze et treize semaines.

Comment savoir si mon chiot a besoin d'être vacciné ?

Certains vaccins sont obligatoires, alors que d'autres sont recommandés, en fonction des risques encourus par votre chiot selon son mode de vie et son environnement. Le vaccin contre la maladie de Carré est obligatoire; il sera donc administré à votre chiot en fonction du programme de vaccination convenu.

La vaccination protégera-t-elle toujours mon chien contre la maladie de Carré ?

Votre chiot devra recevoir l'injection de rappel 15 mois plus tard, puis une fois par an pour s'assurer qu'il est protégé contre la maladie.

Parlez-en à votre vétérinaire, car il pourra vous aider à choisir le programme de vaccination le mieux adapté aux besoins de votre chiot, en fonction du lieu où il passera du temps et des activités qu'il réalisera.

Que faire si je pense que mon chiot souffre de la maladie de Carré ?

Les symptômes de la maladie de Carré tels que la diarrhée, et parfois une diarrhée sanglante, peuvent indiquer la présence d'autres maladies. C'est un autre état pouvant être symptomatique de la maladie de Carré canine et qui est souvent fatal pour les chiots et les chiens. Assurez-vous qu'il ne présente pas d'autres symptômes comme des comportements habituels.

Si votre chiot a la diarrhée mais a un comportement normal, la première chose à faire est de vérifier ce qu'il a mangé. Les chiots sont très curieux et ont tendance à manger tout ce qui est à leur portée. Essayez de bien le surveiller lorsque vous êtes en promenade.

Si vous détectez d'autres symptômes de maladie de Carré canine, consultez immédiatement votre vétérinaire. Il pourra, en réalisant un certain nombre de tests et d'analyses d'urine déterminer si votre chiot est infecté et vous recommander le meilleur traitement.

Il est extrêmement important de faire en sorte que votre chiot reçoive les bons vaccins dans le cadre d'un programme convenu avec votre vétérinaire. Il est conseillé de prendre le 1er rendez-vous vétérinaire très rapidement après l'arrivée de votre chiot à la maison afin qu'il reçoive les bons vaccins au bon moment pour rester en bonne santé.

Si vous avez des questions sur la maladie de Carré du chien, parlez-en à votre vétérinaire qui vous informera sur sa prévention et son traitement.